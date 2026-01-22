Weather Update: दिल्ली में आज बढ़ेगा तापमान, यूपी से लेकर बिहार में हवा और बारिश का अलर्ट, IMD से जानें मौसम का हाल 

मौसम में अचानक से आई गर्मी एक बाद फिर से बदल सकती है. मौसम विभाग ने गुरुवार और इसके आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में यूपी से लेकर बिहार तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान नीचे गिर सकता है.

जनवरी के तीसरे हफ्ते में ही अचानक से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम में गर्माहट आ गई है, दिल्ली एनसीआर में अचानक से तापमान बढ़ा है. तापमान बढ़ने का यह दौरान गुरुवार यानी आज भी रहेगा. आज पारा बढ़ सकता है, लेकिन इसबीच यूपी से लेकर बिहार के कुछ इलाकों में तेज आंधी और बारिश तापमान को तेजी से नीचे गिराएंगी. आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इसके बाद एक बार फिर से ठंड दस्तक देगी.

आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की पूरी संभावना है. यहां आंधी के बाद बारिश से दिल्ली के आसपास का मौसम बदल जाएगा. वहीं आने वाले 2 से 3 दिन यानी 26 जनवरी से लेकर 28 के बीच वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो जाएगा, जिसके चलते हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक में बारिश की संभावना है. इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद ठंड बढ़ेगी.

जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश

मौसम विभाग ने अनुसार, गुरुवार को हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में मौसम तेजी से करवट लेगा. यहां भारी बर्फबारी हो सकती है. इसके साथ ही बारिश की भी संभावना बनी हुई है. बताया जा रहा है कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना जताई है. इसके बार यहां बारिश की भी पूरी संभावना बनी हुई है.

पहाड़ी के साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के अलावा बारिश भी हो सकती है. वहीं 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. आईएमडी ने पहाड़ी के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसमें उत्तर पंजाब का पठानकोट से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके जैसे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी हल्की और भारी बारिश हो सकती है. यहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने गुरुवार और इसके अगले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की है. यहां पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बारिश हो सकती है. इसी को देखते हुए आईएमडी ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है. वहीं 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेग, जो तापमान को नीचे गिरा सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से