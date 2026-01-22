FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नोएडा- इंजीनियर मौत मामले में एक और FIR, दोनों बिल्डर के खिलाफ एक और FIR दर्ज | ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार- ट्रंप, सिर्फ US ग्रीनलैंड को बचा सकता है- ट्रंप | यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाएंगे- ट्रंप, 1 फरवरी से लागू होने वाले थे टैरिफ- ट्रंप, यूरोप पर टैरिफ को लेकर ट्रंप का बयान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली सरकार का बड़ा फेस्टिवल गिफ्ट, होली और दिवाली पर फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में आएगा पैसा

दिल्ली सरकार का बड़ा फेस्टिवल गिफ्ट, होली और दिवाली पर फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, डायरेक्ट खाते में आएगा पैसा

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, ट्रेड डील के दिए संकेत

दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, ट्रेड डील के दिए संकेत

Weather Update: दिल्ली में आज बढ़ेगा तापमान, यूपी से लेकर बिहार में हवा और बारिश का अलर्ट, IMD से जानें मौसम का हाल 

दिल्ली में आज बढ़ेगा तापमान, यूपी से लेकर बिहार में हवा और बारिश का अलर्ट, IMD से जानें मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता

बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता

Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?

Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?

रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos

रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos

Homeभारत

भारत

Weather Update: दिल्ली में आज बढ़ेगा तापमान, यूपी से लेकर बिहार में हवा और बारिश का अलर्ट, IMD से जानें मौसम का हाल 

मौसम में अचानक से आई गर्मी एक बाद फिर से बदल सकती है. मौसम विभाग ने गुरुवार और इसके आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में यूपी से लेकर बिहार तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान नीचे गिर सकता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 22, 2026, 06:47 AM IST

Weather Update: दिल्ली में आज बढ़ेगा तापमान, यूपी से लेकर बिहार में हवा और बारिश का अलर्ट, IMD से जानें मौसम का हाल 

Weather Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जनवरी के तीसरे हफ्ते में ही अचानक से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम में गर्माहट आ गई है, दिल्ली एनसीआर में अचानक से तापमान बढ़ा है. तापमान बढ़ने का यह दौरान गुरुवार यानी आज भी रहेगा. आज पारा बढ़ सकता है, लेकिन इसबीच यूपी से लेकर बिहार के कुछ इलाकों में तेज आंधी और बारिश तापमान को तेजी से नीचे गिराएंगी. आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इसके बाद एक बार फिर से ठंड दस्तक देगी. 

आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की पूरी संभावना है. यहां आंधी के बाद बारिश से दिल्ली के आसपास का मौसम बदल जाएगा. वहीं आने वाले 2 से 3 दिन यानी 26 जनवरी से लेकर 28 के बीच वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो जाएगा, जिसके चलते हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक में बारिश की संभावना है. इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद ठंड बढ़ेगी. 

जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश

मौसम विभाग ने अनुसार, गुरुवार को हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में मौसम तेजी से करवट लेगा. यहां भारी बर्फबारी हो सकती है. इसके साथ ही बारिश की भी संभावना बनी हुई है. बताया जा रहा है कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना जताई है. इसके बार यहां बारिश की भी पूरी संभावना बनी हुई है. 

पहाड़ी के साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के अलावा बारिश भी हो सकती है. वहीं 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. आईएमडी ने पहाड़ी के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसमें उत्तर पंजाब का पठानकोट से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके जैसे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी हल्की और भारी बारिश हो सकती है. यहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने गुरुवार और इसके अगले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की है. यहां पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बारिश हो सकती है. इसी को देखते हुए आईएमडी ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है. वहीं 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेग, जो तापमान को नीचे गिरा सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos
रातों-रात इंडिया क्रश बनी ये जर्मन लड़की, साड़ी पहन दिखाया दिलकश अंदाज, Photos
ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम
ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बनने वाले भारतीय खिलाड़ी, देखें विराट-रोहित के अलावा किन प्लेयर्स का नाम
Financial Habits: कम इनकम में भी इन स्मार्ट आदतों से बनती है दौलत, कभी हाथ से जाने न दें ये मौका
Financial Habits: कम इनकम में भी इन स्मार्ट आदतों से बनती है दौलत, कभी हाथ से जाने न दें ये मौका
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 21 January: आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त
Numerology: अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच
अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच
Jaya Ekadashi 2026: इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
इस बार कब है जया एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
धरती से चांद बना रहा दूरी, मन- मस्तिष्क पर इसका क्या होगा असर और कहीं ये कलयुग के अंत का संकते तो नहीं?
MORE
Advertisement