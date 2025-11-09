FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, आज कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI

इस समय बिगड़ती एयर क्वालिटी के कारण दिल्ली में ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई है. दरअसल आज दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है. वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम करने की भी अपील की है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 09, 2025, 09:48 AM IST

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, आज कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI

Delhi air quality

राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे शहरों में रहने वाले लोग इस समय दोहरी मार झेल रहे है. राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ लगातार प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. रात और सुबह की समय दिल्ली में ठंड का एहसास भी हो रहा है तो वहीं आसमान में धुंध भी नजर आ रही है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है. दिल्ली में इन दिनों हवा बहुत जहरीली हो चुकी है. 

अलग-अलग इलाकों में AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, जहां सुबह 7 बजे AQI 392 दर्ज किया गया. अगर हम नोएडा और गाजियबाद की बात करें तो यहां AQI 391 और AQI 387 दर्ज किया गया है. दिल्ली के अन्य इलाकों की बात करें तो CPCB के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में AQI 412, अलीपुर में 415, अशोक विहार में AQI 416 और बवाना में सबसे अधिक 436 दर्ज किया गया। चांदनी चौक में AQI 409 दर्ज किया गया, जबकि आरके पुरम और पटपड़गंज में क्रमशः 422 और 425 दर्ज किया गया.

दिल्ली में GRAP-2 लागू

सोनिया विहार में भी AQI 415 'गंभीर' दर्ज किया गया, जो पूरे शहर में खतरनाक वायु स्थिति का संकेत देता है. वहीं ITO में AQI 420, मुंडका में 412, ओखला में 405 और  PUSA में AQI 406 दर्ज किया गया है. बढ़ते वायू प्रदूषण के चलते नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने GRAP-2 लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी भर में पार्किंग शुल्क दोगुना करने की घोषणा पहले ही कर दी है. इतना ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से कारपूलिंग करने और निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है. सरकार पहले ही यातायात कम करने के लिए सरकारी ऑफिसों के समय में बदलाव कर चुकी है.


CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 के बीच को 'संतोषजनक', 101-200 के बीच को 'मध्यम', 201-300 के बीच को 'खराब', 301-400 के बीच को 'बेहद खराब' और 401-500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है.

