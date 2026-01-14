Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में आज रहेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर के साथ ही कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल, जानें मौसम का हाल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और हरियाणा तक में भारी ठंड रहेगी, हालांकि कल लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. यानी 15 जनवरी को तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. 

नितिन शर्मा

Updated : Jan 14, 2026, 07:29 AM IST

दिल्ली-एनसीआी में लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है. आज यानी 14 जनवरी यह ठंड और बढ़ेगी. इसकी वजह आज कोहरा और शीतलहर दोनों ही रहेंगे. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में शीत लहर का असर पूरे दिन रहेगा. ऐसे में तापमान का गिरना तय है, जिसकी वजह कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. वहीं अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. वहीं नमी का स्तर भी बहुत ज्यादा है, जो सुबह के समय 97 से 98 प्रतिशत तक पहुंच रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और हरियाणा तक में भारी ठंड रहेगी, हालांकि कल लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. यानी 15 जनवरी को तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. सुबह और रात के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग की मानें तो 3 साल की तुलना में यह सबसे भारी सर्दी है. इसकी वजह तापमान का तेजी से नीचे जाना है. वहीं एक्यूआई में कुछ सुधार हैं, लेकिन यह अभी भी खराब श्रेणी में है. 

सुबह और शाम में रहेगा घना कोहरा

IMD के अनुसार, 5 से 6 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा रहेगा. शीतलहर की वजह से तापमान तेजी से गिरेगा. उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके अगले दो दिन तक कोल्ड डे की स्थिति में आ सकते हैं. वहीं हरियाणा से लेकर राजस्थान में सामान्य तापमान 3 से 6 डिग्री के बीच या इससे भी नीचे जा सकता है. हालांकि दक्षिण भारत में ठंड से कुछ राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, अब यहां बारिश थम सकती है. 

अगले 3 दिन तक नहीं मिलेगी सर्दी से राहत

मौमस विभाग की मानें तो अगले तीन दिनों तक लोगों को शीतलहर और कोहरे से कोई राहत नहीं मिलने वाली है. शीतलहर समस्याओं को और बढ़ा सकती है. इनकी वजह से तापमान ​का गिरना तय है. ऐसे में कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी. न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं आईएमडी ने लोगों को सड़क पर धीरे वाहन चलाने की नसीहत दी है. फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और जरूरी न होतो यात्रा करने से बचें. 

