FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गेंद और बैट दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं फहीम अशरफ, जानिए कैसे हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर के आंकड़े

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गेंद और बैट दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं फहीम अशरफ, जानिए कैसे हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर के आंकड़े

यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब एक फोन कॉल पर मिलेगी कृषि योजनाओं की पूरी जानकारी

यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब एक फोन कॉल पर मिलेगी कृषि योजनाओं की पूरी जानकारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

Homeभारत

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की संभावना जारी है. वहीं तेज हवाएं सर्दी और बढ़ा सकती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 29, 2026, 06:05 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान समेत 11 राज्यों में हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है. इसके चलते ठंड बनी हुई है. वहीं आज भी मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में 24 घंटों के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 

बारिश का दौर अभी जारी 

मौसम विभाग के अनुसार, अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की संभावना जारी है. वहीं तेज हवाएं सर्दी और बढ़ा सकती है. हालांकि कोहरे में जरूर कुछ कमी देखने को मिल सकती है. इससे विजिबिलिटी तो सही रहेगी, लेकिन लोगों ठिठुरन भरी ठंड अभी कुछ दिन और सता सकती है. 

तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है. इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर बिहार, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. कुछ जगहों पर हल्की तो कई जगह भारी बारिश हो सकती है. वहीं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो ठंड बढ़ा सकती हैं. वहीं यूपी ककी बात करें तो यहां राजधानी लखनऊ में में बीते 24 घंटे में औसत बारिश 6.9 मिमी रिकॉर्ड की गई है. शाम से हवाओं का रुख भी उत्तरी पश्चिमी की तरफ हो गया है. मौसम के इस बदलाव से तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है. 

हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश

मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना जताई है. वहीं आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.बर्फबारी की वजह से यहां तापमान माइनस में पहुंच गया है. अभी 1 फरवरी तक यहां ऐसे ही हालात रह सकते हैं. हालांकि कुछ जगहों पर कोहरे से जरूर निजात मिल जाएगी. वहीं राजस्थान में भारी कोहरे के साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां तापमान में गिरावट हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
MORE
Advertisement