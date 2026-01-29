Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की संभावना जारी है. वहीं तेज हवाएं सर्दी और बढ़ा सकती है.

दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान समेत 11 राज्यों में हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया है. इसके चलते ठंड बनी हुई है. वहीं आज भी मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में 24 घंटों के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

बारिश का दौर अभी जारी

मौसम विभाग के अनुसार, अभी बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की संभावना जारी है. वहीं तेज हवाएं सर्दी और बढ़ा सकती है. हालांकि कोहरे में जरूर कुछ कमी देखने को मिल सकती है. इससे विजिबिलिटी तो सही रहेगी, लेकिन लोगों ठिठुरन भरी ठंड अभी कुछ दिन और सता सकती है.

तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है. इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर बिहार, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. कुछ जगहों पर हल्की तो कई जगह भारी बारिश हो सकती है. वहीं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो ठंड बढ़ा सकती हैं. वहीं यूपी ककी बात करें तो यहां राजधानी लखनऊ में में बीते 24 घंटे में औसत बारिश 6.9 मिमी रिकॉर्ड की गई है. शाम से हवाओं का रुख भी उत्तरी पश्चिमी की तरफ हो गया है. मौसम के इस बदलाव से तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है.

हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश

मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना जताई है. वहीं आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है.बर्फबारी की वजह से यहां तापमान माइनस में पहुंच गया है. अभी 1 फरवरी तक यहां ऐसे ही हालात रह सकते हैं. हालांकि कुछ जगहों पर कोहरे से जरूर निजात मिल जाएगी. वहीं राजस्थान में भारी कोहरे के साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां तापमान में गिरावट हो सकती है.

