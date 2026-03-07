Weather Update: दिल्ली-एनसीआर वालों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से बदलेगा मौसम

मार्च माह के आगे बढ़ने के साथ ही तापमान बढ़ता जा रहा है. इसी के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान और गुजरात में तापमान अधिक रहेगा. हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिससे कुछ जगहों पर लोगों को राहत जरूर मिलेगी.

मार्च माह के आगे बढ़ने के साथ ही शनिवार को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. आईएमडी के अनुसार, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा. वहीं दिल्ली एनसीआर के तापमान में जस का तस रहने वाला है. सुबह और शाम के समय मौसम ठंडा रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है. इसकी वजह से उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है. आज बर्फबारी और बारिश की वजह से यहां तापमान में भारी गिरावट आएगी. वहीं इससे मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को भी लाभ मिलेगा. यहां तापमान में कमी आएगी.

इन जगहों पर हो सकती बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरकाशी से लेकर चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों हल्की बर्फबारी के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इसमें खासकर 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बहुत ज्यादा है. वहीं इसके अलावा अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी. इसके प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर यूपी में भी तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है. आने वाले सप्ताह तक मौसम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

दिल्ली एनसीआर का हाल

देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके यानी एनसीआर में लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. NCR इलाकों में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है. सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडा रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तापमान बढ़ जाएगा. दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से करीब 3 से 4 डिग्री ज्यादा हो सकता है. वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो यहां 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. लोगों को गर्मी महसूस होगी.

इन 12 राज्यों में बढ़ेगा तापमान

देश में 12 राज्य ऐसे हैं, जहां तापमान ​अधिक रहने की उम्मीद है. यहां तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान, गुजरात से लेकर ओडिशा के इलाकों में रहेगा. यहां तापमान 39 डिग्री तक पहुंच चुका है. आईएमडी ने राजस्थान में गर्म लू चलने की भी चेतावनी दी है. ऐसे में लोगों को अभी से बचाव करने की जरूरत है. वहीं इस बार गर्मी शुरू होने के साथ ही तापमान तेजी से बढ़ा है, जो पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा है.

