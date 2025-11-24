FacebookTwitterYoutubeInstagram
Weather Update: Delhi-Ncr में करवट लेगा मौसम, बादल छाने के साथ ही बढ़ेगी ठिठुरनभरी ठंड, जानें क्या है पूरा अपडेट

पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियत रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. यह सामान्य से करीब डेढ़ ​डिग्री ज्यादा है. वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. 

नितिन शर्मा

Updated : Nov 24, 2025, 08:13 AM IST

नवंबर में अंतिम सप्ताह के साथ ही मौसम में बड़ा बदलावच देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के आखिरी दिनों में ठिठुरनभरी ठंड बढ़ने के साथ ही बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है. हालांकि तापमान लुढ़कने के साथ ही लोगों को दिन के समय जरूर राहत रहेगी, लेकिन शाम होते ही ठंड का प्रकोप शुरू हो जाएगा. वहीं बादलों की मौजूदगी के बची रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. 

रिकॉर्ड हुआ तापमान

पिछले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियत रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. यह सामान्य से करीब डेढ़ ​डिग्री ज्यादा है. वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के हल्के प्रभाव की वजह से बादलों की स्थिति बन रही है. इससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि इससे सर्दी में कमी होगी, लेकिन शाम के समय ठंड बढ़ने की संभावना बनी हुई है. 

दिसंबर में होगी ठिठुरन भरी की सर्दी

मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स के अनुसार, दोपहर के समय निकलने के बावजूद मौसम में नमी आई है. हवा भी ठंडी बह रही है. इसके चलते सुबह और शाम के समय मौसम काफी ठंडा रहने लगा है. हालांकि दोपहर के समय मौसम सामान्य रहता है. वहीं इस बार दिसंबर की शुरुआत से ही सर्दी का प्रकोप शुरू हो जाएगा. कई इलाकों में ठिठुरन भरी ठंड शुरू हो जाएगी. 

पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा सक्रिय

आईएमडी की मानें तो आने वाले सप्ताह यानी नवंबर के बाद दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसकी वजह से तापमान में अचानक से गिरावट आ सकती है. वहीं फिलहाल अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है.

