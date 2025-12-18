FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तान में फिल्म 'धुरंधर' का जलवा,बिलावल की मौजूदगी में बजा टाइटल ट्रैक | भारतीय सेना को मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान की सीमा पर होगी तैनाती | 6 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर का बेड़ा पूरा, 2020 में ही हुई थी अमेरिका से डील

भारत

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में कोहरा और ठंडी हवा के साथ होगी सुबह, दिन भर ऐसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रहेगी. वहीं हवाओं से ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन जल्द ही कोहरा छट जाएगा.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 18, 2025, 06:54 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में कोहरा और ठंडी हवा के साथ होगी सुबह, दिन भर ऐसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली-एनसीआर के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि भारी धुंध के साथ ही सुबह हल्की हवा का जोर रहेगा. इसकी वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ेगी. बढ़ते दिन के साथ ही तापमान बढ़ेगा और लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मौसम का हाल ऐसे ही बना रहेगा. सुबह और रात के समय कोहरा बढ़ेगा. 

ऐसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रहेगी. वहीं हवाओं से ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन जल्द ही कोहरा छट जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते में दो दिन हवा की रफ्तार कम रहेगी, जिसकी वजह से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो सकती है. आज दिल्ली से लेकर एनसीआर में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार दिन में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. वहीं, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने की संभावना बनी हुई है. 

इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

इस हफ्ते में दिल्ली एनसीआर को कोहरे का प्रकोप झेलना पड़ेगा. हालंकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बहुत अधिक तो कुछ में हल्का कोहरा रहने की संभावना है. इसके साथ ही ठंडी हवाएं इसे कम करने में मदद करेंगी, साथ ही तापमान नीचे गिरेगा. इसकी वजह से लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है. वहीं आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार कम हो जाएगी. 

पॉल्यूशन बढ़ा सकता है टेंशन

दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. इसकी वजह एक्यूआई का खतरनाक श्रेणी में जाना है. इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने वर्कफ्रॉम होम जरूरी करने के साथ ही बीएस 4 वाहनों को सड़कों पर चलने से बैन लगा दिया है. इसके साथ ही ग्रैप 4 लागू कर दिया है. ऐसे में संभावना है कि पॉल्यूशन में गिरावट हो सकती है.

