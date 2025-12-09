FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K- बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई ड्रग्स के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Blood Sugar Remedy: इस हरे फल को कच्चा खाना कर दें शुरू, डायबिटीज में बढ़ा ब्लड शुगर नेचुरली होने लगेगा डाउन

इस हरे फल को कच्चा खाना कर दें शुरू, डायबिटीज में बढ़ा ब्लड शुगर नेचुरली होने लगेगा डाउन

Bad Food For Teeth: आपके दांतों में कैविटी की असली वजह हैं ये फूड्स, आज ही से इन्हें डाइट से कर दें बाहर

आपके दांतों में कैविटी की असली वजह हैं ये फूड्स, आज ही से इन्हें डाइट से कर दें बाहर

बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाने को तैयार ‘डबल इंजन सरकार’, पीएम मोदी की एनडीए सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी निभाने की नसीहत

बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाने को तैयार ‘डबल इंजन सरकार’, पीएम मोदी की एनडीए सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी निभाने की नसीहत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी

इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी

8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम

Homeभारत

भारत

Weather Update: दिल्ली एनसीआर का तेजी से बदलेगा मौसम, तेज हवाओं से गिरेगा तापमान, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का प्रभाव बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिले ठिठुरन भरी ठंड की चपेट में आ जाएंगे.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 09, 2025, 07:34 AM IST

Weather Update: दिल्ली एनसीआर का तेजी से बदलेगा मौसम, तेज हवाओं से गिरेगा तापमान, पड़ेगी कड़ाके की ठंड
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है. जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, यूपी और राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है तो वही उत्तर पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर से तापमान तेजी से नीचे जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी तेज हवाएं जारी रहेंगे, ऐसे में संभावना है कि अभी दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी और इससे सटे राज्यों में ठंड बढ़ेगी. 

आज ऐसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का प्रभाव बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिले ठिठुरन भरी ठंड की चपेट में आ जाएंगे. हालांकि सुबह के समय ज्यादातर जिलों में हल्का कोहरा और धुंध बनी रहेगी. हवाएं पछुआ दिशा से चलेंगी, जिससे रात की ठंड और तेज महसूस होगी. वहीं 9 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. 

200 से 500 मीटर की दृश्यता वाला घना कोहरा

मौसम विभाग के अनुसार, 9 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय भारी कोहरा छाया रहेगा. वहीं दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास सुबह के समय धुंध छाई रहने की संभावना है. यूपी के तराई क्षेत्रों में 200 से 500 मीटर के दृश्यता वाला घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है. 

तीन दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी यूपी में 9,10 और 11 दिसंबर को मौसम सुखा रहने और सुबह के समय मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. पूर्वी यूपी में 9,10 और 11 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना बनी हुई है.बता दें कि बीते 24 घंटे में बहराइच और कुशीनगर में 50 मीटर की दृश्यता वाला कोहरा छाया रहेगा.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी
इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग छोड़ शुरू किया बिजनेस, 1 साल में खड़ी कर डाली 40 करोड़ की कंपनी
8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?
8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?
भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम
भारत का वो सबसे खतरनाक जासूस, जो पाकिस्तान की सेना में बन गया था मेजर, इंदिरा गांधी ने दिया था ये खास नाम
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
MORE
Advertisement
धर्म
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
MORE
Advertisement