Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

तेज गर्मी के बीच मौसम में आए बदलाव से लोगों को चिलचिलाती धूप से तो राहत मिल गई है, लेकिन बारिश अब आफत बरपा सकती है.

दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड तक के मौसम करवट ली है. यहां लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी तो वहीं बारिश का प्रभाव रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से आज 23 मार्च को दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक में बारिश के आसार हैं. कुछ जगहों पर बादलों की गड़गड़ाहट से लेकर बिजली गिर सकती है.

दिल्ली एनसीआर में एक जैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, ​23 मार्च यानी सोमवार को दिल्ली एनसीआर में मौसम ​मिजाज एक जैसा ही रहेगा. यहां लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन बारिश थोड़ी समस्या खड़ी कर सकती है. यहां सुबह से ही बादल छाए रहेंगे, वहीं उत्तर दिल्ली से लेकर उत्तर-पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में दोपहर के बाद गरज के साथ ही हल्की बारिश पड़ने की संभावना है.

तापमान में हो रही बढ़ोतरी

वही तापमान की बात करें तो यहां के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. 23 मार्च को न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. वहीं दिल्ली के कई इलाकों में तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.

उत्तराखंड में बारिश पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी

उत्तराखंड में बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल पहाड़ों में बढ़ सकती है. इसकी वजह उत्तरकाशी से लेकर चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. इससे ठंडक बढ़ने की संभावना है.

तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कई जिलों में आंधी तूफान और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. यहां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इससे लोगों को समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति में बेहद सावधान रहने की जरूरत है.

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