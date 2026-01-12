FacebookTwitterYoutubeInstagram
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के चलते 3 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान

केरल में कमल खिलाने का दावा, अमित शाह ने बताई पार्टी की रणनीति, बोले-जल्द मिलेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री

Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें

प्रधानमंत्री के अलावा भी क्या किसी को मिलती है SPG सुरक्षा? यहां दूर करें सारी कन्फ्यूजन

Bike Safety: 5 आसान टिप्स, जो आपकी बाइक को चोरी होने से बचाएंगे 

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के चलते 3 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान

सर्दी का प्रकोप अभी जारी रहेगा. कोहरा और शीतलहर से ठंड और तेजी से बढ़ेगी. वहीं तापमान तेजी से नीचे चला जाएगा. अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 12, 2026, 07:11 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान तक कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के चलते 3 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान
सर्दी का प्रकोप अभी जारी रहेगा. कश्मीर से लेकर राजस्थान तक ठिठुरन भरी ठंड बढ़ रही है. तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. दिल्ली में इस साल पहली बार न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं राजस्थान में यह तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है. IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लोगों को ऐसी ही ठंड का सामना करना पड़ेगा. भारी कोहरे से लेकर तेजी शीतलहर तापमान को और नीचे गिराएंगी. उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण शीत लहर चलेगी. 

दिल्ली एनसीआर में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में यह मौसम पहली तेज शीतलहर है, जिसकी वजह से कई जगहों पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है. कुछ जगहों पर यह और भी नीचे जा सकता है. अभी दिल्ली में कोहरा और शीतलहर जारी रहेगी. आज के मौसम के औसत तापमान 2.6 डिग्री से कम है, जबकि अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा. यह 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है. IMD ने अगले दो दिन तक भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है. 

राजस्थान में रहेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में शीतलहर का असर पूरी तरह से दिखेगा. यहां राजस्थान के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर के चलते तापमान तेजी से नीचे गिरेगा. राजस्थान के प्रतापगढ़ में न्यूनतम तापमान शून्य से दो डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि बाड़मेर में न्यूनतम तापमान शून्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. वहीं आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है.  

पंजाब और हरियाणा में भी रहेगी भीषण

अगले कुछ दिनों तक पंजाब और हरियाणा के लोगों को भी ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. इसकी वजह तेज शीतलहर हैं, जिसकी वजह से तापमान लगातार नीचे जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, यहां के लोगों को अभी ठंड का सामना करना पड़ेगा. सुबह और शाम के समय तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री के बीच रह सकता है. वहीं कई इलाकों में यह इससे भी नीचे पहुंच गया है. 

