FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पटियाला में कई स्कूलों और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप ने भेजा ईमेल | बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई | दिल्लीः बांग्लादेश हाईकमीशन के बाहर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया | KGMU मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, BNS की धारा 69 के तहत शिकायत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड से मिलेगी राहत, शीतलहर का टला कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में ठंड से मिलेगी राहत, शीतलहर का टला कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

Zodiac Sign: इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा

इन राशि वालों को हाथ-पैर और गले में कभी भी नहीं पहनना चाहिए काला धागा

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

आलिंगन के 20 सेकेंड बूस्टर डोज से बॉडी होगी सुपर चार्ज, गले लगाना सिर्फ प्यार नहीं, दिमाग और दिल की दवा भी है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम

सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम

इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली 

इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा

Homeभारत

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड से मिलेगी राहत, शीतलहर का टला कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में मौसम आज से साफ हो रहा है. इस दौरान हल्की धूप निकलेगी. वहीं शीतलहर कम होने से तापमान में स्थिर रह सकता है. हालांकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चल सकती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 23, 2025, 10:30 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड से मिलेगी राहत, शीतलहर का टला कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से कोहरा और शीतलहर के चलते पड़ी ​ठिठुरन भरी ठंड ने लोगों को कंपा दिया. इसकी वजह से भयंकर कोहरे के साथ ही तेज हवाएं और प्रदूषण भी अपने स्तर पर था. ऐसे में लोगों की हालत खराब हो गई. मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लगातार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया जा रहा था, लेकिन अब इससे राहत मिल जाएगी. यानी मौसम ने करवट ले ली है, ऐसे में लोगों को शीतलहर और ठंड के प्रकोप से अगले कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है. 

साफ मौसम के साथ रहेगी अच्छी धूप

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में मौसम आज से साफ हो रहा है. इस दौरान हल्की धूप निकलेगी. वहीं शीतलहर कम होने से तापमान में स्थिर रह सकता है. हालांकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, 23 दिसंबर से लेकर अगले ​तीन दिन तक मौसम खुला रहेगा. हल्की धूप रहने के साथ ही तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. न्यूनतम तापमान 6 डिग्री ​सेल्सियस तक पहुंचने कर पूर्वानुमान हो सकता है. 

28 दिसंबर तक नहीं चलेगी शीतलहर

मौसम विभाग के अनुसार, 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में मौसम खुला रहेगा. इसके साथ ही शीतलहर नहीं चलेगी. इस साल दिसंबर का महीना बीत गया, लेकिन जिस तरह की कड़ाके की सर्दी का इंतजार लोग कर रहे थे. शायद वैसा नहीं रहेगा. मौसम विभाग की मानें तो इस बार सर्दी लंबे समय वक्त तक रहेगी और बहुत ज्यादा पड़ेगी. वैसा पूर्वानुमान सही साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है.

हाई लेवल पर है एक्यूआई

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लेवल बहुत ही हाई है. इसकी वजह से एक्यूआई 414 पहुंच गया है, जो बेहद खराब स्थिति में है. मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 414 के 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया. इसके चलते दिल्ली हवाई अड्डे और प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की, जबकि कई ट्रेनें विलंबित हुईं. प्रदूषण का स्तर बढ़ने से शहर के कई इलाके 'गंभीर' श्रेणी में आ गये.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ayurvedic Remedies: सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली 
इन नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया, क्या ये किसी आपदा का संकेत है? वैज्ञानिकों की चेतावनी चौंकाने वाली
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
BCCI ने क्रिसमस पर महिला खिलाड़ियों को दिया सरप्राइज, प्लेयर्स की सैलरी में किया बंपर इजाफा, जानें अब कितना पैसा मिलेगा
Numerology: मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
मां की परछाईं होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, सेंसेटिव-इमोशनल और परिवार जोड़कर रखती हैं ये लड़कियां
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
शरीर के इस अंग पर महिलाओं को जेटस्प्रे का यूज कभी नहीं करना चाहिए, वरना...
MORE
Advertisement
धर्म
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
Rashifal 22 December 2025: कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
MORE
Advertisement