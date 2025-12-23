Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में ठंड से मिलेगी राहत, शीतलहर का टला कहर, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में मौसम आज से साफ हो रहा है. इस दौरान हल्की धूप निकलेगी. वहीं शीतलहर कम होने से तापमान में स्थिर रह सकता है. हालांकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चल सकती है.

दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से कोहरा और शीतलहर के चलते पड़ी ​ठिठुरन भरी ठंड ने लोगों को कंपा दिया. इसकी वजह से भयंकर कोहरे के साथ ही तेज हवाएं और प्रदूषण भी अपने स्तर पर था. ऐसे में लोगों की हालत खराब हो गई. मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लगातार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया जा रहा था, लेकिन अब इससे राहत मिल जाएगी. यानी मौसम ने करवट ले ली है, ऐसे में लोगों को शीतलहर और ठंड के प्रकोप से अगले कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है.

साफ मौसम के साथ रहेगी अच्छी धूप

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में मौसम आज से साफ हो रहा है. इस दौरान हल्की धूप निकलेगी. वहीं शीतलहर कम होने से तापमान में स्थिर रह सकता है. हालांकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, 23 दिसंबर से लेकर अगले ​तीन दिन तक मौसम खुला रहेगा. हल्की धूप रहने के साथ ही तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. न्यूनतम तापमान 6 डिग्री ​सेल्सियस तक पहुंचने कर पूर्वानुमान हो सकता है.

28 दिसंबर तक नहीं चलेगी शीतलहर

मौसम विभाग के अनुसार, 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में मौसम खुला रहेगा. इसके साथ ही शीतलहर नहीं चलेगी. इस साल दिसंबर का महीना बीत गया, लेकिन जिस तरह की कड़ाके की सर्दी का इंतजार लोग कर रहे थे. शायद वैसा नहीं रहेगा. मौसम विभाग की मानें तो इस बार सर्दी लंबे समय वक्त तक रहेगी और बहुत ज्यादा पड़ेगी. वैसा पूर्वानुमान सही साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है.

हाई लेवल पर है एक्यूआई

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लेवल बहुत ही हाई है. इसकी वजह से एक्यूआई 414 पहुंच गया है, जो बेहद खराब स्थिति में है. मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 414 के 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया. इसके चलते दिल्ली हवाई अड्डे और प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की, जबकि कई ट्रेनें विलंबित हुईं. प्रदूषण का स्तर बढ़ने से शहर के कई इलाके 'गंभीर' श्रेणी में आ गये.

