Weather Update: मौसम एक बार फिर लेगा करवट, तेज हवाओं के साथ Delhi-NCR में बारिश का येलो अलर्ट, जानें अन्य राज्यों का हाल

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग ने 30 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

मार्च के आखिर में जहां गर्मी धीरे-धीरे दस्तक दे रही थी, वहीं मौसम ने अचानक करवट ले ली है. दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को फिर से हल्की ठंड का एहसास करा दिया है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान ने आने वाले दिनों को लेकर सतर्क रहने का संकेत दिया है.

दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग ने 30 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई. इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिख सकता है, जहां अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

अप्रैल की शुरुआत भी रहेगी सुहानी, बारिश का सिलसिला जारी

दिल्ली में यह बदलाव अचानक नहीं है. हर साल मार्च-अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इस तरह का मौसम देखने को मिलता है, जो गर्मी के आगमन को कुछ दिनों के लिए धीमा कर देता है. मौसम विभाग के अनुसार, 31 मार्च को भी बारिश जारी रहने के आसार हैं. इतना ही नहीं, अप्रैल के पहले सप्ताह में भी बादल, बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर बना रह सकता है. 3 और 4 अप्रैल को फिर से बारिश की संभावना जताई गई है. इसका मतलब यह है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में तेज गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर, पहाड़ों पर बर्फबारी

उत्तर भारत के मौसम में आए इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की बड़ी भूमिका है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में बर्फ गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. मनाली और अटल सुरंग के आसपास बर्फबारी के चलते यातायात पर असर पड़ा है, जिसके कारण प्रशासन ने कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी है. शिमला मौसम विभाग ने मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 40 से 60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है.

उत्तर और पूर्व भारत में ओलावृष्टि की चेतावनी

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में 31 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है, जो किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है.रबी फसलों की कटाई के ठीक पहले इस तरह का मौसम बदलाव फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, गेहूं और सरसों जैसी फसलों पर ओलों का सीधा असर पड़ता है, जिससे उत्पादन घट सकता है.

पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक असर

मौसम का यह बदलाव केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे पूर्वोत्तर में 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जहां हवाओं की गति 60 से 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

क्या कहता है यह मौसम बदलाव

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के बार-बार बदलते मौसम का संबंध जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा हो सकता है. हाल के वर्षों में मार्च और अप्रैल के दौरान असामान्य बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव बढ़ा है. इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर भी पड़ता है. अचानक ठंड और गर्मी के बीच झूलता मौसम लोगों की सेहत के लिए भी चुनौती बन सकता है.

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