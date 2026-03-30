FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: मौसम एक बार फिर लेगा करवट, तेज हवाओं के साथ Delhi-NCR में बारिश का येलो अलर्ट, जानें अन्य राज्यों का हाल

मौसम एक बार फिर लेगा करवट, तेज हवाओं के साथ Delhi-NCR में बारिश का येलो अलर्ट, जानें अन्य राज्यों का हाल

Gold Rule: घर में कानून कितना सोना रख सकते हैं? आयकर का ये नियम सबको जानना जरूरी है वरना ...

घर में कानून कितना सोना रख सकते हैं? आयकर का ये नियम सबको जानना जरूरी है वरना ...

KKR vs MI Highlights: मुंबई इंडियंस की ऐतिहासिक जीत, कोलकाता को 6 विकेट से चटाई धूल

KKR vs MI Highlights: मुंबई इंडियंस की ऐतिहासिक जीत, कोलकाता को 6 विकेट से चटाई धूल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर 

IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर

21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार

21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार

IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना

IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना

Homeभारत

भारत

Weather Update: मौसम एक बार फिर लेगा करवट, तेज हवाओं के साथ Delhi-NCR में बारिश का येलो अलर्ट, जानें अन्य राज्यों का हाल

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग ने 30 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 30, 2026, 08:59 AM IST

Weather Update: मौसम एक बार फिर लेगा करवट, तेज हवाओं के साथ Delhi-NCR में बारिश का येलो अलर्ट, जानें अन्य राज्यों का हाल

Delhi NCR Weather Update

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मार्च के आखिर में जहां गर्मी धीरे-धीरे दस्तक दे रही थी, वहीं मौसम ने अचानक करवट ले ली है. दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को फिर से हल्की ठंड का एहसास करा दिया है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान ने आने वाले दिनों को लेकर सतर्क रहने का संकेत दिया है.

दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग ने 30 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई. इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिख सकता है, जहां अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

अप्रैल की शुरुआत भी रहेगी सुहानी, बारिश का सिलसिला जारी

दिल्ली में यह बदलाव अचानक नहीं है. हर साल मार्च-अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इस तरह का मौसम देखने को मिलता है, जो गर्मी के आगमन को कुछ दिनों के लिए धीमा कर देता है. मौसम विभाग के अनुसार, 31 मार्च को भी बारिश जारी रहने के आसार हैं. इतना ही नहीं, अप्रैल के पहले सप्ताह में भी बादल, बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर बना रह सकता है. 3 और 4 अप्रैल को फिर से बारिश की संभावना जताई गई है. इसका मतलब यह है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में तेज गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर, पहाड़ों पर बर्फबारी

उत्तर भारत के मौसम में आए इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की बड़ी भूमिका है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में बर्फ गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. मनाली और अटल सुरंग के आसपास बर्फबारी के चलते यातायात पर असर पड़ा है, जिसके कारण प्रशासन ने कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी है. शिमला मौसम विभाग ने मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 40 से 60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है.

उत्तर और पूर्व भारत में ओलावृष्टि की चेतावनी

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में 31 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है, जो किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है.रबी फसलों की कटाई के ठीक पहले इस तरह का मौसम बदलाव फसल को नुकसान पहुंचा सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, गेहूं और सरसों जैसी फसलों पर ओलों का सीधा असर पड़ता है, जिससे उत्पादन घट सकता है.

पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक असर

मौसम का यह बदलाव केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे पूर्वोत्तर में 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जहां हवाओं की गति 60 से 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

क्या कहता है यह मौसम बदलाव

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के बार-बार बदलते मौसम का संबंध जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा हो सकता है. हाल के वर्षों में मार्च और अप्रैल के दौरान असामान्य बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव बढ़ा है. इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर भी पड़ता है. अचानक ठंड और गर्मी के बीच झूलता मौसम लोगों की सेहत के लिए भी चुनौती बन सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर 
IPL के ये 3 क्रिकेटर जो इस सीजन छाएंगे, इनका दिमाग + मूलांक और रिस्क लेना बनाएगा इनको रियल विनर
21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार
21 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 420 करोड़ का कारोबार
IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना
IPL में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली 5 टीमें, एक बार 262 का स्कोर भी साबित हुआ बौना
Hydration Drink: इससे तगड़ा कुछ नहीं... वायरल वीडियो में किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं Shubman Gill?
Hydration Drink: इससे तगड़ा कुछ नहीं... वायरल वीडियो में किस ड्रिंक की बात कर रहे हैं Shubman Gill?
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं रोहित-विराट
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर हैं रोहित-विराट
MORE
Advertisement
धर्म
रामनवमी पर अयोध्या में दूसरी बार हुआ रामलला का सूर्य तिलक, जानें इसकी वजह और भगवान श्रीराम का सूर्य से कनेक्शन
रामनवमी पर अयोध्या में दूसरी बार हुआ रामलला का सूर्य तिलक, जानें इसकी वजह और भगवान श्रीराम का सूर्य से कनेक्शन
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि
चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
Ram Navami 2026 Vrat Katha: आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद
आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद
Horoscope 27 March: सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement