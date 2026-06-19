आज का मौसम: दिल्ली-NCR से देहरादून तक आंधी-बारिश का अलर्ट, बिहार और राजस्थान में लू का कहर

मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां देश का एक हिस्से पूरी तरह गर्मी और लू की चपेट में है. वहीं कुछ हिस्सों में हल्की बारिश है. ऐसे में जानते हैं कि आज दिल्ली एनसीआर से लेकर देहरादून तक कैसा रहेगा मौसम का हाल...

.दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम

.उत्तराखंड के देहरादून से लेकर इन जिलों में आंधी और बारिश हो सकती है

.काफी देरी से चल रहा है मानसून, कब पकड़ेगा रफ्तार

.बिहार से लेकर राजस्थान तक में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड तक के लोगों को आज गर्मी और लू से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली एनसीआर के इलाके नोएडा, गाजियाबाद से लेकर फरीदाबाद में आंधी के साथ ही बारिश की संभावना है. वहीं उत्तराखंड के देहारदून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है. हालांकि बिहार से लेकर राजस्थान तक में लोगों को अभी गर्मी का ही सामना करना पड़ेगा. यहां चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का सितम जारी रहेगा. ऐसे में इनसे बचाव बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं मौसम का हाल...

मानसून की देरी से परेशान हैं आम आदमी से लेकर किसान

मानसून की देरी की वजह से न सिर्फ आम आदमी परेशान हैं. इसकी देरी किसानों को भी सता रही है. इसकी वजह मानसून की देरी से कई फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ना है. मानसून पिछले 2 हफ्ते से एक ही जगह पर रुका हुआ था, जो अब बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. यही वजह है कि लोगों को बढ़ते तापमान और लू का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, इस बार मानसून अपने तय समय से काफी लेट हो सकता है. अभी की स्थिति यही बनी हुई है.

दिल्ली-एनसीआर में आंधी तूफान और बारिश

दिल्ली-एनसीआर के इलाके नोएडा, गाजियाबाद से लेकर फरीदाबाद और गुरुग्राम तक में बारिश की संभावना बनी हुई है. यहां आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. इससे लोगों को गर्मी और लू से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, प्री मानसून के प्रभाव इन जगहों पर देखने को मिल सकता है, जो लोगों को राहत की सांस देगा.

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आंधी और जोरदार बारिश की संभावना

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार को मौसम बदला रहेगा. यहां उत्तरकाशी से लेकर चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंधी के साथ ही जोरदार बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून से लेकर टिहरी तक में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जो यहां के तापमान को काफी प्रभावित करेगी. इसके साथ ही उत्तराखंड के 4200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.

बिहार और राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार से लेकर राजस्थान में गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा. हालांकि यहां आने वाले कुछ दिनों में आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है, इससे मौसम में काफी फर्क देखने को मिलेगा. मौसम विभाग की मानें तो बिहार के कुछ इलाकों में आज से ही बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन कई जिल अभी भी ऐसे हैं, जहां गर्मी और लू के थपेड़े अभी जारी रहेंगे.

इस बार देश में 35 प्रतिशत बारिश की हो सकती है कमी

मौसम विभाग के अनुसार, हर तरफ लोगों को मानसून का इंतजार है. इसकी वजह मानसून की स्लो स्पीड होना है. अभी पूर्वी भारत में मानसून बिहार से लेकर झारखंड तक में सक्रिय हो सकता है, लेकिन बहुत कमजोर होने की वजह से भारी मात्रा में बारिश की संभावना न के बराबर है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून आने का अनुमान 20 जून तक लगाया जा रहा है, लेकिन यह कोई तय समय नहीं है. क्योंकि इस बार मानसून पहले से काफी देरी से और धीमी गति में चल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 1 जून से 16 जून 2026 के बीच पूरे देश में मानसूनी बारिश सामान्य से 35 प्रतिशत कम रही है. यह कमी और ज्यादा बढ़ सकती है.

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