ब्रेकिंग न्यूज़

रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का वीडियो, उत्तराखंड की मंत्री के पति का विवादित बयान, नाना पटोले के बयान पर सियासी घमासान, शादी के लिए बिहार से लड़की लाओ- गिरधारी, राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, रमीज मलिक के रिश्तेदारों के घरों पर रेड, उत्तराखंड, बरेली और सुल्तानपुर में दबिश

Homeभारत

भारत

Weather Update: Delhi-Ncr में अभी और बढ़ेगी ठंड, घना कोहरे के साथ चलेगी शीतलहर, यूपी बिहार में भी IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली एनसीआर का मौसम लगभग 1 जनवरी 2026 जैसा ही रहेगा. घने कोहरे के साथ ही शीतलहर से पूरे दिन ठंड बनी रहेगी. न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 02, 2026, 07:03 AM IST

Weather Update: Delhi-Ncr में अभी और बढ़ेगी ठंड, घना कोहरे के साथ चलेगी शीतलहर, यूपी बिहार में भी IMD ने जारी किया अलर्ट
नये साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में सर्दी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. ​मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है. आने वाले दिनों में कोहरे के साथ ही शीतलहर से तापमान में​ गिरावट दर्ज की जाएगी. इससे ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है. वहीं पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय जेट स्ट्रीम के कारण दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में ठंड, कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है. ऐसे में आईएमडी ने उत्तर भारत में और भी ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है. 

अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली एनसीआर का मौसम लगभग 1 जनवरी 2026 जैसा ही रहेगा. घने कोहरे के साथ ही शीतलहर से पूरे दिन ठंड बनी रहेगी. न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. वहीं अधिकतम तापमान काफी नीचे रहेगा. वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कई क्षेत्रों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रहेगी. इसके चलते लोगों बहुत धीमी गति में वाहन चलाने की नसीहत दी है. यह हाल अगले कुछ दिनों तक रह सकता है. 

यूपी में कोहरे और ठंड का रहेगा ऐसा असर

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को आज कोल्ड डे घोषित किया गया है. यहां घना कोहरे के साथ ही शीतलहर से तापमान काफी नीचे जा सकता है. वहीं विजिबिलिटी भी काफी हद तक कम है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी. हालांकि यह सामान्य तापमान से नीचे रहेगा. 

बिहार में भी पड़ेगी ठिठुरन भरी ठंड

बिहार में 2 जनवरी को ठंड का असर तेज रहेगा. यहां आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा हो सकती है. घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. ऐसे में बच्चों से लेकर बुजुर्गों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. 

