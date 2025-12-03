Weather Update: दिसंबर के साथ ही शुरू हुआ शीतलहर का कहर, दिल्ली से लेकर बिहार तक दिखेगा असर, चेन्नई में दितवाह से रेड अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इनमें दितवाह के कहर के साथ शीतलहर के शुरू होते ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र में तापमान तेजी से गिरेगा.

दक्षिण भारत में दितवाह तूफान कहर बरपा रहा है. यहां भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं. वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है. इसबीच उत्तर भारत में भी शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा. आईएमडी मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में आज से शीतलहर की चेतावनी जारी की है. इसके साथ ही चेन्नई में रेड अलर्ट जारी किया गया है. यहां के सभी स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है.

मौसम विभाग ने 8 राज्यों के लिए दी चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल रहे हैं. इनमें दितवाह के कहर के साथ शीतलहर के शुरू होते ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र में तापमान तेजी से गिरेगा. यहां कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी. वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवाह का कहर देखने को मिल रहा है. इसके चलते तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है.

दिल्ली से लेकर यूपी तक में मौसम का हाल

आईएमडी के अनुसार, आज देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम देखने को मिल सकता है. पहले से यहां प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को अब कोहरा और अधिक ठंड का सामना करना पड़ेगा. इसके चलते कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा. सुबह और शाम को ठंड का ज्यादा एहसास होगा. वहीं बुधवार से कई जिलों में तापमान में तेजी से गिरेगा.

बिहार से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र और हरियाणा में कड़ाके की ठंड शुरू होगी. आज यहां शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ेगा. इसकी वजह से तापमान तेजी से गिरेगा. वहीं मौसम विभाग ने पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार में शीत लहर का अलर्ट जारी किया है.

​दक्षिण भारत में है दितवाह का कहर

चक्रवात दितवाह कमजोर पड़ गया है. हालांकि इसके असर से ही दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावन है. इसके अलावा आसपास के जिलों में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है. यहां मंगलवार को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेनई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.