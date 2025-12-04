Weather Update: Delhi-Ncr में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरने वाली ठंड, चक्रवात दित्वा के दक्षिण में पहुंचने से उत्तर में गिरा तापमान

तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.चक्रवात दित्वा के अवशेषों ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लगातार, भारी बारिश का कारण बना है. इसकी वजह से ही उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है. दिल्ली एनसीआर में शीतलहर शुरू हो गई है.

दक्षिण भारत में पहुंचे चक्रवात दित्वा का असर उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लेकर आ गया है. इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर तक में तापमान तेजी से गिर गया है. इसके चलते ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है. गुरुवार को पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. वहीं बुधवार तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री था. जबकि अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री रहा, जो पिछले दिन की तुलना में 1 से लेकर 6 डिग्री तक कम है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 4 दिसंबर, 2025 को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.चक्रवात दित्वा के अवशेषों ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लगातार, भारी बारिश का कारण बना है. इसकी वजह से ही उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है. दिल्ली एनसीआर में शीतलहर शुरू हो गई है, जिसकी वजह से तापमान तेजी से गिरा है. इसके साथ ही (AQI) 337 तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, शीतलहर अपने साथ मेल और गंदगी लेकर आती है. वहीं यह शीतलहर अगले तीन दिनों तक तापमान में और भी गंभीर गिरावट कर सकती है.

अगले 2 दिनों में आएगी और गिरावट

आईएमडी के अनुमान बताते हैं कि अगले 3 दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे शुक्रवार तक शीत लहर चल सकती है. अधिकतम तापमान अगले 24 घंटों तक स्थिर रहने का अनुमान है, जिसके बाद इसमें लगभग 2 डिग्री की गिरावट आएगी. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य से कम रहने का अनुमान है, आसमान साफ ​​रहेगा और सुबह हल्का कोहरा रहेगा.

यह है देश का सबसे ठंडा इलाका

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय देश का सबसे ठंडा इलाका लेह है, जहां का तापमान -7.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. वहीं श्रीनगर का तापमान -1.5 डिग्री है. शिमला में सुबह के वक्त तापमान 10.4 डिग्री और देहरादून में 17 डिग्री है. उत्तर प्रदेश में 11 डिग्री और दिल्ली में शीतलहर के प्रकोप की वजह कोहरे का असर दिखाई देगा.

दिल्ली से लेकर नोएडा और गुड़गांव का हाल

दिल्ली एनसीआर में शीलतहर के साथ ठिठुरन भरी ठंड ने पैर पसारना शुरू कर दिया है. यहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में तापमान तेजी से गिरने के साथ ही कोहरा बढ़ेगा. बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहां तापमान लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी. यहां 6 डिग्री तक तापमान गिर सकता है.

