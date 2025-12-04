FacebookTwitterYoutubeInstagram
UP News: अमरोहा में 2 भयंकर सड़क हादसा, 4 MBA स्टूडेंट्स समेत 6 लोगों की मौत

IND vs SA: 2nd ODI में मिली हार का असली जिम्मेदार कौन, जानें कहां हुई भारतीय टीम से गलती?

सुंदरता का ऐसा चढ़ा खुमार, पानीपत की कातिल हसीना ने 3 बच्चियां मारीं, बेटा भी न छोड़ा, जनिए पूरा मामला

साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन

क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत

कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी

भारत

Weather Update: Delhi-Ncr में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरने वाली ठंड, चक्रवात दित्वा के दक्षिण में पहुंचने से उत्तर में गिरा तापमान

तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.चक्रवात दित्वा के अवशेषों ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लगातार, भारी बारिश का कारण बना है. इसकी वजह से ही उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है. दिल्ली एनसीआर में शीतलहर शुरू हो गई है.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 04, 2025, 07:22 AM IST

Weather Update: Delhi-Ncr में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरने वाली ठंड, चक्रवात दित्वा के दक्षिण में पहुंचने से उत्तर में गिरा तापमान
दक्षिण भारत में पहुंचे चक्रवात दित्वा का असर उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लेकर आ गया है. इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर तक में तापमान तेजी से गिर गया है. इसके चलते ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है. गुरुवार को पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. वहीं बुधवार तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री था. जबकि अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री रहा, जो पिछले दिन की तुलना में 1 से लेकर 6 डिग्री तक कम है. 

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 4 दिसंबर, 2025 को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.चक्रवात दित्वा के अवशेषों ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लगातार, भारी बारिश का कारण बना है. इसकी वजह से ही उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है. दिल्ली एनसीआर में शीतलहर शुरू हो गई है, जिसकी वजह से तापमान तेजी से गिरा है. इसके साथ ही (AQI) 337 तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, शीतलहर अपने साथ मेल और गंदगी लेकर आती है. वहीं यह शीतलहर अगले तीन दिनों तक तापमान में और भी गंभीर गिरावट कर सकती है.  

अगले 2 दिनों में आएगी और गिरावट

आईएमडी के अनुमान बताते हैं कि अगले 3 दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे शुक्रवार तक शीत लहर चल सकती है. अधिकतम तापमान अगले 24 घंटों तक स्थिर रहने का अनुमान है, जिसके बाद इसमें लगभग 2 डिग्री की गिरावट आएगी. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य से कम रहने का अनुमान है, आसमान साफ ​​रहेगा और सुबह हल्का कोहरा रहेगा.

यह है देश का सबसे ठंडा इलाका

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय देश का सबसे ठंडा इलाका लेह है, जहां का तापमान -7.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. वहीं श्रीनगर का तापमान -1.5 डिग्री है. शिमला में सुबह के वक्त तापमान 10.4 डिग्री और देहरादून में 17 डिग्री है. उत्तर प्रदेश में 11 डिग्री और दिल्ली में शीतलहर के प्रकोप की वजह कोहरे का असर दिखाई देगा. 

दिल्ली से लेकर नोएडा और गुड़गांव का हाल

दिल्ली एनसीआर में शीलतहर के साथ ठिठुरन भरी ठंड ने पैर पसारना शुरू कर दिया है. यहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में तापमान तेजी से गिरने के साथ ही कोहरा बढ़ेगा. बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहां तापमान लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी. यहां 6 डिग्री तक तापमान गिर सकता है.

साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
क्यों सोने से भी महंगी मिलती है कस्तूरी, जानें इसकी पीछे की वजह और कीमत
कार-वैन का मॉडिफिकेशन कर बना रहे हैं Camper Van? गाड़ी में किचन-बेड लगाना कहीं पड़ न जाए भारी
ये 3 योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए माने जाते हैं रामबाण
प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की सबसे महंगी विदेश यात्राएं, इस देश के दौरे पर हुआ सबसे ज्यादा खर्च
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
