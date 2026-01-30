FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Virat Kohli का एक और 'संन्यास'? Instagram अकाउंट डिएक्टिवेट कर 274 मिलियन फॉलोअर्स को दिया झटका

Virat Kohli का एक और 'संन्यास'? Instagram अकाउंट डिएक्टिवेट कर 274 मिलियन फॉलोअर्स को दिया झटका

Yogasana: योगासन की इस एक मुद्रा से मिलती है तनाव, भय और ओवरथिंकिंग से मुक्ति, नहीं होता डिप्रेशन

योगासन की इस एक मुद्रा से मिलती है तनाव, भय और ओवरथिंकिंग से मुक्ति, नहीं होता डिप्रेशन

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम रहेगी भारी ठंड, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी

दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम रहेगी भारी ठंड, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम

सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम

Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई

Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई

Homeभारत

भारत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम रहेगी भारी ठंड, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी

सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप कुछ और दिनों तक जारी रहेगा. हालां​कि दिन के समय तापमान बढ़ सकता है, लेकिन ठंडी हवाएं तापमान को नीचे गिराने के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड बढ़ा सकती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 30, 2026, 06:00 AM IST

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम रहेगी भारी ठंड, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी

Weather Update

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जनवरी खत्म होने के साथ ही अगले 2 दिन ​में फरवरी माह की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी लोगों को ठंड से ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में कोहरे से लेकर शीतलहर का प्रकोप है. इसकी वजह तापमान नीचे बना हुआ है. हालांकि दोपहर के समय तापमान में बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से मौसम ठंडा बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में अभी कुछ जगहों पर बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. इसकी वजह से ही मध्य और पूर्व में मौजूद गांव और शहरों में बादल छाए रहेंगे. मौसम अभी ठंडा रहेगा.

ऐसा रहेगा आज दिल्ली एनसीआर का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज की सुबह दिल्ली एनसीआर में ठंडी सर्दियों जैसी है. यहां सुबह तापमान गिरकर 9°C तक पहुंच गया है. ठंडी हवाओं की वजह से तापमान गिरावट बनी हुई है. हालांकि दोपहर होने तक तापमान 21°C तक बढ़ सकता है. उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलने वाली हल्की हवा के कारण वातावरण काफी ठंडा रहेगा. वहीं अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ोतरी का अनुमान है. 

उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक रहेगी ठंड

उत्तर प्रदेश में सुबह के समय ठंड और दोपहर के समय गर्मी रहेगी. रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है. आसमान साफ ​​रहता है, जिससे दिन में धूप और भी गर्माहट मिलती है और अगले सप्ताह राज्य में तापमान बढ़ने की संभावना है. वहीं राजस्थान में स्थिति बदलने में समय लगेगा. यहां ठंड का प्रकोप जारी रहेगा. उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में ठंड ज्यादा रहेगी. वहीं मौसम विभाग के अनुसार, हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन हवाओं से ठंड बनी रहेगी. 

हरियाणा से लेकर पंजाब तक रहेगा ऐसा हाल

मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा से लेकर पंजाब तक में कोहरे का कहर जारी है. हालांकि आने वाले दिनों में इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन शीतलहर की वजह से तापमान गिरा रहा सकता है. तापमान में जल्दी से कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी. सुबह और शाम के समय सर्दी ज्यादा रहेगी. दिन के समय में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. 

जम्मू और कश्मीर में अभी भी माइस में तापमान

जम्मू कश्मीर में सर्दी का प्रकोप जारी है. यहां बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान -20 डिग्री तक गिर सकता है. हालांकि दिन के समय यह तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. बर्फ से ढके इलाकों में हल्की हवाओं की वजह से ठंड और भी बढ़ सकती है, हालांकि सप्ताह बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत
Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत
Surya Rahu Yuti 2026: सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई
Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
अमिताभ बच्चन की कलाई की नब्ज क्यों नहीं करती है काम, बिना पल्स के बिग बी कैसे जी रहे हेल्दी लाइफ?
अमिताभ बच्चन की कलाई की नब्ज क्यों नहीं करती है काम, बिना पल्स के वो कैसे जी रहे हेल्दी लाइफ?
MORE
Advertisement
धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव
होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव
Ketu-Chandra Effects: केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत
केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत
Budh Rahu Gochar 2026: कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
Chandra Grahan: चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
चंद्रग्रहण किस दिन लगेगा और क्या होगा सूतककाल? इस राशि और नक्षत्र में होगा साल का पहला ग्रहण
Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी
MORE
Advertisement