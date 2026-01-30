Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम रहेगी भारी ठंड, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी

भारत
सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप कुछ और दिनों तक जारी रहेगा. हालांकि दिन के समय तापमान बढ़ सकता है, लेकिन ठंडी हवाएं तापमान को नीचे गिराने के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड बढ़ा सकती है.
जनवरी खत्म होने के साथ ही अगले 2 दिन में फरवरी माह की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी लोगों को ठंड से ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में कोहरे से लेकर शीतलहर का प्रकोप है. इसकी वजह तापमान नीचे बना हुआ है. हालांकि दोपहर के समय तापमान में बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से मौसम ठंडा बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में अभी कुछ जगहों पर बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. इसकी वजह से ही मध्य और पूर्व में मौजूद गांव और शहरों में बादल छाए रहेंगे. मौसम अभी ठंडा रहेगा.
मौसम विभाग के अनुसार, आज की सुबह दिल्ली एनसीआर में ठंडी सर्दियों जैसी है. यहां सुबह तापमान गिरकर 9°C तक पहुंच गया है. ठंडी हवाओं की वजह से तापमान गिरावट बनी हुई है. हालांकि दोपहर होने तक तापमान 21°C तक बढ़ सकता है. उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलने वाली हल्की हवा के कारण वातावरण काफी ठंडा रहेगा. वहीं अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ोतरी का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश में सुबह के समय ठंड और दोपहर के समय गर्मी रहेगी. रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है. आसमान साफ रहता है, जिससे दिन में धूप और भी गर्माहट मिलती है और अगले सप्ताह राज्य में तापमान बढ़ने की संभावना है. वहीं राजस्थान में स्थिति बदलने में समय लगेगा. यहां ठंड का प्रकोप जारी रहेगा. उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में ठंड ज्यादा रहेगी. वहीं मौसम विभाग के अनुसार, हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन हवाओं से ठंड बनी रहेगी.
मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा से लेकर पंजाब तक में कोहरे का कहर जारी है. हालांकि आने वाले दिनों में इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन शीतलहर की वजह से तापमान गिरा रहा सकता है. तापमान में जल्दी से कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी. सुबह और शाम के समय सर्दी ज्यादा रहेगी. दिन के समय में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है.
जम्मू कश्मीर में सर्दी का प्रकोप जारी है. यहां बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान -20 डिग्री तक गिर सकता है. हालांकि दिन के समय यह तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. बर्फ से ढके इलाकों में हल्की हवाओं की वजह से ठंड और भी बढ़ सकती है, हालांकि सप्ताह बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है.
