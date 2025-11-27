FacebookTwitterYoutubeInstagram
अब कश्मीर से लेकर दिल्ली तक में बढ़ेगी ठिठुरन भरी ठंड, 8 डिग्री गिरा पारा, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

Hong Kong Fire: हांगकांग के कई इमारतों में लगी भीषण आग, अब तक 36 लोगों की मौत, 279 लापता

अरुणाचल प्रदेश का क्या है इतिहास, चीन क्यों करता है इसपर अपना दावा? जानें विवाद की असली वजह

Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा

गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता

20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

भारत

भारत

Weather Update: अब कश्मीर से लेकर दिल्ली तक में बढ़ेगी ठिठुरन भरी ठंड, 8 डिग्री गिरा पारा, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन भरी ठंड ने दस्तक दे दी है तो वहीं एक्यूआई में आई गिरावट से राहत की सांस मिली है. पिछले तीन दिनों में एक्यूआई 327 दर्ज किया गया है. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 27, 2025, 05:56 AM IST

नवंबर माह के आखिरी और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड बढ़ने लगी है. धीरे धीरे तापमान नीचे जाने के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड ने दस्तक दे दी है. यह कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अब यह ठंड बढ़ने वाली है. मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी देते हुए तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई है. 

दिल्ली में तेजी से गिरा तापमान

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार,दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. बुधवार को इसमें 3.3 डिग्री की कमी आई. वहीं यह आने वाले दिनों में और ज्यादा कम हो सकता है. IMD के मुताबिक नवंबर माह में बुधवार से पहले सबसे कम तापमान 17 नवंबर को दर्ज किया गया था. वहीं दिसंबर आने तक इसमें और भी गिरावट आना संभव है. 

दिल्ली एनसीआर में पड़ेगी ठिठुरन भरी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के अंतिम दिनों से ही दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन भरी ठंड शुरू हो जाएगी. हालांकि अभी सुबह और शाम के समय पारा तेजी से नीचे जा रहा है, लेकिन इसका असर जल्द ही दोपहर भी देखने को मिलेगा. तापमान में गिरावट के साथ ही ठिठुरन भरी ठंड शुरू हो जाएगी. 

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो चुकी है शुरू

मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. इसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है. जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश जैसे हिमायली राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है. इसका असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा. यहां शीतलहर तापमान में गिरावट कर सकती है. 

श्रीनगर में माइनस 3.9 रिकॉर्ड पहुंचा तापमान

कश्मीर की बात करें तो यहां लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से ठंड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने लगी है.बुधवार को कश्मीर की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है, जहां तापमान माइनस 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, घाटी में ज्यादातर जगहों पर तापमान शून्य से भी नीचे चला गया है. वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित कोनिबल घाटी का सबसे ठंडा इलाका रहा. यहां तापमान माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

दिल्ली में एक्यूआई में आई गिरावट

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया था, लेकिन अब एक्यूआई में कुछ गिरावट दर्ज की गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रिकॉर्ड किया गया है. एक्यूआई में इस गिरावट के बाद दिल्ली में GRAP-3 के तहत लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई है. 

