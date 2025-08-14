Weather Update: खराब मौसम और भारी बारिश के चलते राजधानी के स्कूल बंद, यूपी के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह
भारत
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से मानसूनी बारिश पश्चिमी यूपी का रुख करेगी. पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
खराब मौसम और भारी बारिश के चलते आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी हे. यहां कई इलाकों में भारी बारिश के चलते ऐसा हुआ. डीएम विशाख जी अय्यर के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में खराब मौसम और बारिश चलते डीएम से पहली कक्षा से 12वीं तक तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे.
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से मानसूनी बारिश पश्चिमी यूपी का रुख करेगी. पश्चिमी यूपी के शामली से लेकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और शामली तक में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. इसके अलावा 19 अन्य जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही 36 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.
बुधवार को तराई महाराजगंज से लेकर श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सीतापुर, बरेली से लेकर पीलीभती, बलरामपुर, शाहजहांपुर समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है. यहां सबसे ज्यादा 77 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. माैसम विज्ञान केंद्र की मानें तो बुधवार को पूर्वी यूपी और तराई में बारिश के बाद पश्चिमी यूपी में 14 व 15 अगस्त को अच्छी खासी बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है. इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इनमें सहारनपुर से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत शामिल हैं. इनके अलावा पूर्वी यूपी में स्थित लखीमपुर खीरी, कन्नौज, कासगंज, इटावा, मैनपुरी, औरैया से लेकर अमरोहा और मुरादाबाद जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
