Weather Update:अब यूपी के इन 17 जिलों में दिखेगा मोंथा तूफान का असर, 40 की रफ्तार से हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश

'मोदी जी वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे'.. राहुल गांधी के बयान पर भड़के अमित शाह, देखें गृह मंत्री का रिएक्शन

मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल

मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार

ये हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, 220 किलोमीटर है चौड़ाई

बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य

कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक

Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान

Weather Update:अब यूपी के इन 17 जिलों में दिखेगा मोंथा तूफान का असर, 40 की रफ्तार से हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश

चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब यूपी के 17 जिलों में दिखाई दे सकता है. यहां भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं तापमान के तेजी से नीचे जाने की वजह बनेंगी.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 30, 2025, 08:46 AM IST

Weather Update:अब यूपी के इन 17 जिलों में दिखेगा मोंथा तूफान का असर, 40 की रफ्तार से हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश
चक्रवाती तूफान मोंथा का कहर तेलंगाना के बाद यूपी के कई जिलों में देखने को मिल सकता है. इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इसमें संभावना है कि अगले कुछ दिनों में यूपी के 17 जिलों में मोंथा तूफान के चलते भारी बारिश और 40 की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में इस तूफान का असर दिखाई नहीं देगा. 

बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होगी बूंदाबांदी

मौसम विभाग के अनुसार, मोंथा तूफान का असर पूर्वी यूपी में भी दिखाई देगा. यहां बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी. वहीं कुछ जिलों में शुक्रवार से लेकर शनिवार तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. हालांकि रविवार यानी दो नवंबर से प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा. वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी. इस तूफान के साथ ही सर्दी तेजी से आएगी. 

यूपी के इन जिलों में होगा ज्यादा असर

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान मोंथा का ज्यादा असर आंध्रा, तेलंगाना के बाद यूपी के कुछ जिलों में दिखाई देगा. यहां मूसलाधार बारिश हो सकती है. इनमें गुरुवार व शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के ज्यादातर हिस्सों में होगी. यहां बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवाएं तेजी से तापमान को नीचे गिरा देंगी. 

यहां जमकर बरसेंगे बादल

इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से लेकर शनिवार के बीच उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में शामिल प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, चित्रकूट, काैशांबी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर व आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है.

