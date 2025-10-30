Weather Update:अब यूपी के इन 17 जिलों में दिखेगा मोंथा तूफान का असर, 40 की रफ्तार से हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश

चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब यूपी के 17 जिलों में दिखाई दे सकता है. यहां भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं तापमान के तेजी से नीचे जाने की वजह बनेंगी.

चक्रवाती तूफान मोंथा का कहर तेलंगाना के बाद यूपी के कई जिलों में देखने को मिल सकता है. इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इसमें संभावना है कि अगले कुछ दिनों में यूपी के 17 जिलों में मोंथा तूफान के चलते भारी बारिश और 40 की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में इस तूफान का असर दिखाई नहीं देगा.

बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होगी बूंदाबांदी

मौसम विभाग के अनुसार, मोंथा तूफान का असर पूर्वी यूपी में भी दिखाई देगा. यहां बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी. वहीं कुछ जिलों में शुक्रवार से लेकर शनिवार तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. हालांकि रविवार यानी दो नवंबर से प्रदेशभर में मौसम साफ हो जाएगा. वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी. इस तूफान के साथ ही सर्दी तेजी से आएगी.

यूपी के इन जिलों में होगा ज्यादा असर

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान मोंथा का ज्यादा असर आंध्रा, तेलंगाना के बाद यूपी के कुछ जिलों में दिखाई देगा. यहां मूसलाधार बारिश हो सकती है. इनमें गुरुवार व शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के ज्यादातर हिस्सों में होगी. यहां बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवाएं तेजी से तापमान को नीचे गिरा देंगी.

यहां जमकर बरसेंगे बादल

इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से लेकर शनिवार के बीच उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में शामिल प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, चित्रकूट, काैशांबी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर व आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है.

