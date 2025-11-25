Weather Update: दिल्ली में कंपा देने वाली ठंड का कहर, यूपी-बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट, जानें आज के मौमस का हाल

Weather Update: दिल्लीवालों को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण के साथ-साथ ठंड भी बढ़ने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हल्का कोहरा भी पड़ सकता है. आइए जानते ह कि कैसा रहेगा आज का मौसम

Weather Update: नवंबर का महीना समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है. अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ने की की संभावना है. हांलाकि सुबह-शाम शीतलहर का असर अभी से ही देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत में सुबह-शाम की ठंडक बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में अलग-अलग राज्यों में कोहरे, तापमान में गिरावट और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली का मौसम



दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान लगातार गिरने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 से 28 नवंबर के बीच पारा 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. सुबह हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन बनी हुई है और अधिकतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया है.

क्या है यूपी-बिहार का हाल



अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य में 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इस बीच सुबह के समय हल्का मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि दिन में धूप तो रहेगी लेकिन सुबह-सुबह विजिबिलिटी कम हो सकती है. अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है.



यहां हो सकती है बारिश



देश के दक्षिण हिस्सों में इस हफ्ते मौसम काफी एक्टिव रहने वाला है। 23 नवंबर से 25 नवंबर तक तमिलनाडु में भारी बारिश के आसार हैं। इसी तरह केरल और माहे में 26 नवंबर तक लगातार बारिश का दौर चलेगा। लक्षद्वीप में 23 नवंबर को तगड़ी बारिश देखने को मिल सकती है