भारत

Weather Update: दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड,पहाड़ों में आज से बर्फबारी के आसार, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Update: दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और उत्तरप्रदेश समते पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई जगहों पर तो सुबह के समय कोहरा भी देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग की तरफ से आज से पहाड़ों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 08, 2025, 06:56 AM IST

Weather Update

Weather Update:  मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 8 और 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश, विदर्भ के अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में शीतलहर की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. विभाग का कहना है आने वाले दिनों तापमान और ज्यादा गिर सकता है. इसके अलावा, 8 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश, 8 और 9 दिसंबर को ओडिशा, 8 से 10 दिसंबर तक हिमालयी क्षेत्र में कई जगह घना कोहरा छा सकता है. 8 से 12 दिसंबर के बीच असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है.

दिल्ली और यूपी का हाल

दिल्ली की बात करें तो सोमवार को राजधानी का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं मौसम विभाग के अनुसार चेतावनी जारी की गई है कि दिन के समय इस हफ्ते ठंडी हवाएं भी चल सकती है वहीं रात में तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जो समान्य से लगभग 1.6 डिग्री कम रहेगा. यूपी की बात करे तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 10, 11 और 12 दिसंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. बह के समय कानपुर, इटावा, आगरा, टुंडला के अलावा बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ और आसपास के कई जिलों में बहुत घना कोहरा छा सकता है.

पहाड़ों में बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार प्रदेश में 8 दिसंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. ऐसे में चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा के कई ऊंचाई वाली इलाकों में मौसम बिगड़ने से बर्फबारी की संभावना है. वहीं मैदानी इलाकों में 9 दिसम्बर तक  बिलासपुर और मंडी में कोहरा छाया रहने का येलो अलर्ट जारी है. 
 
