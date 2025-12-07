FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
भारत

Weather Update: दिल्ली में प्रदूषण के साथ अब कड़ाके की ठंड का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: इन दिनों दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 07, 2025, 07:38 AM IST

Weather Update: दिल्ली में प्रदूषण के साथ अब कड़ाके की ठंड का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Aaj ka mausam

Weather Update: दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय तेज ठंड पड़ रही है. हालांकि, आसमान साफ रहने और धूप खिलने की वजह से लोगों को भीषण ठंड से राहत है.इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से  दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार माना जा रहा है कि आज यानी कि रविवार को सबसे कम तापमान रहने का अनुमान हैं. बताया जा रहा है कि जैसे-जैसे दिसंबर का महीना बीतेगा वैसे-वैसे ठिठुरन और भी अधिक बढ़ती जाएंगी. 

अगला पांच दिन छाया रहेगा कोहरा

लगातार गिरते तापमान की वजह से शीतलहर का असर दिखने लगा है. मौसम विभाग ने बताया कि अगले पांच दिनों तक कोहरा भी छाने की उम्मीद है. एक तरफ प्रदूषण की मार तो दूसरी ओर कड़ाके की ठंड से दिल्लीवासियों को मौसम की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है. वायु गुणवत्ता 333 AQI पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है, राजधानी में धुंध छाई हुई है. 39 निगरानी स्टेशनों में से 35 ने ‘बहुत खराब’ रीडिंग दर्ज की है.आईएमडी के अनुसार, रविवार सुबह के समय हल्का कोहरा, बादल छाए रहने और धुंध छाए रहने का अनुमान है, तथा न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट होने से शीतलहर का असर दिखने को मिल सकता है. अधिकतम तापमान 23°C तक रहने का अनुमान है. 

यूपी के मौसम का हाल

दूसरी तरफ यूपी में भी पढ़ रही कड़ाके की ठंड ने भी लोगों का जीना दूभर कर दिया है. दिसंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गिरते तापमान की वजह से प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का असर भी दिखने लगा है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी में ठंड का कहर बढ़ेगा. लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

