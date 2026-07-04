Weather Update 4 July 2026: देशभर में मानसून का प्रहार! इन राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी, जानें अपने यहां का हाल

4 जुलाई 2026 को मानसून ने देशभर के अधिकतर राज्यों में आगे बढ़कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. कई जगहों पर प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क भी किया है, जानें आपके राज्य में आज कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज...

देशभर में अच्छी से लेकर भारी बारिश की संभावना

भारत में पूरी तरह से एक्टिव हुआ दक्षिण-पश्चिम मानसून

कई राज्यों के लिए जारी किए गए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट

बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना

भारत में अब दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकतर राज्यों में अच्छी से लेकर भारी बरसात होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 4 जुलाई 2026 को मानसून ने गुजरात के कुछ और हिस्सों, मध्य प्रदेश के बाकी भागों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में आगे बढ़कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. वहीं, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से अगले 4 से 5 दिनों तक मध्य और उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में मानसून एक्टिव रहेगा. कई राज्यों के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं. बारिश के साथ तेज हवाएं, गरज-चमक और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.

उत्तर-पश्चिम भारत में कैसा रहेगा 4 जुलाई का मौसम?

उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें तो 4 से 9 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर बना रहेगा. हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में 6 से 8 जुलाई के बीच बढ़िया बरसात की संभावना है, जबकि 4 से 5 जुलाई और 9 जुलाई को भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई, 8 से 9 जुलाई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 से 9 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में 3 से 9 जुलाई तक लगातार बारिश का दौर बना रह सकता है. इन राज्यों में कई जगहों पर 40 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

मध्य भारत में कैसा रहेगा 4 जुलाई का मौसम?

मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 4 से 9 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 4 से 6 जुलाई के दौरान अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. छत्तीसगढ़ में 4 से 8 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है. पूरे इलाके में गरज-चमक, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

मध्य प्रदेश में भी मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है. आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बड़वानी और खंडवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. यहां कुछ जगहों पर 8 इंच तक बारिश होने की चेतावनी दी गई है. भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, रीवा, बैतूल और खंडवा समेत कई जिलों में बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि, प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.

पूर्वी भारत में कैसा रहेगा 4 जुलाई का मौसम?

पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी अगले कई दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. ओडिशा में 4 जुलाई को भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. झारखंड में 4 जुलाई को मध्यम से तीव्र बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत में कैसा रहेगा 4 जुलाई का मौसम?

पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा. कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और भारी वर्षा की संभावना जताई गई है.

पश्चिम भारत में कैसा रहेगा 4 जुलाई का मौसम?

पश्चिम भारत में गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मानसून पूरी तरह एक्टिव रहेगा. 4 से 6 जुलाई के दौरान दक्षिण गुजरात, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी और कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ और महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.