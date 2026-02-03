Delhi-NCR Weather Report: कोहरा, बारिश और आंधी! दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट.. 10 राज्यों में बेमौसम बरसात की चेतावनी

Delhi-NCR Weather Report: दिल्ली-NCR में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह गई है, जिससे उड़ानें प्रभावित हुई हैं. IMD ने 10 राज्यों में आंधी और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है.

फरवरी का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदल ली है. एक तरफ जहां दिल्ली-NCR समेत मैदानी इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 10 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. इस बदलते मौसम ने न केवल यातायात बल्कि जनजीवन को भी बुरी तरह प्रभावित किया है.

दिल्ली-NCR में 'जीरो विजिबिलिटी' का संकट

मंगलवार सुबह दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी गिरकर 50 मीटर से भी कम रह गई. हाईवे और मुख्य सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए. घने कोहरे का सबसे बुरा असर दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ा है. अधिकारियों के मुताबिक, कम दृश्यता के कारण उड़ानों के संचालन में CAT III प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जिससे कई उड़ानों में देरी हो रही है. एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी है.

इन 10 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के 10 राज्यों में बारिश की आशंका जताई है. इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं. इन इलाकों में बेमौसम बारिश से ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है.

हाड़ी राज्यों में तेज हवाओं का तांडव

हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में मौसम अधिक खराब रहने का अनुमान है. यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है. पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और बारिश का सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा, जिससे अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड बनी रहेगी.

यात्रियों के लिए विशेष निर्देश

दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया है कि खराब मौसम के बावजूद ऑन-ग्राउंड अधिकारी यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनलों पर मौजूद हैं. कोहरे की वजह से न केवल हवाई यात्रा बल्कि लंबी दूरी की ट्रेनों के समय में भी फेरबदल की आशंका है.

