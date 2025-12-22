दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

इन दिनों दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में कोहरे का कहर जारी है. इतना ही नहीं कोहरे के साथ-साथ शीतलहर का रौद्र रूप जारी है. इसी बीच मौमस विभाग ने 2 राज्यों में बारिश की चेतानवी भी जारी है.

इन दिनों दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में कोहरे का कहर जारी है. इतना ही नहीं कोहरे के साथ-साथ शीतलहर का रौद्र रूप जारी है. इसी बीच मौमस विभाग ने 2 राज्यों में बारिश की चेतानवी भी जारी है. वहीं 20 शहरों में घने कोहरे का कहर भी देखने को मिलेगा. इस दौरान लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. साथ ही ज्यादा से ज्यादा सावधानी बर्तने की सलाह दी जा रही है. पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के ऊंचे इलाकों में और उत्तरपूर्वी हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा/बर्फबारी के साथ हिमपात की संभावना है.

यूपी-बिहार के इन शहरों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 23 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 22 दिसंबर तक और बिहार, झारखंड और आंतरिक ओडिशा में 24 दिसंबर तक रात/सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड और झारखंड के कुछ इलाकों में 22 दिसंबर को और पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 22 और 23 दिसंबर को भंयकर ठंड पड़ने की संभावना हैं.

शीतलहर की संभावना

यूपी के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बाराबंकी, अलीगढ़, बरेली में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा हरियाणा के चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और फतेहाबाद में घने कोहरे से अंधेरा छाने की संभावना है। पंजाब के अमृतसर, फरीदकोट, कपूरथला, मानसा और मोगा में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. वहीं दिल्ली में आज यानी 22 दिसंबर को सुबह 5 से लेकर 11 बजे तक कोहरे की आशंका जताई जा रही है. इसके साथ ही शीतलहर की भी संभावना हैं.

