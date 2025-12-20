FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Weather Report: दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक कड़ाके की ठंड, पहाड़ों में भारी बर्फबारी, जानिए देशभर के मौसम का हाल

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. वहीं कई राज्यों को कोहरे और शीतलहर ने पूरी तरह से चपेट में ले लिया हैं. आइए जातने है आज के मौसम का हाल

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 20, 2025, 07:39 AM IST

इस समय पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में चारों तरफ ठंड का कहर जारी है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने अब उत्तर भारत के कई राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, पंजाब में 20 दिसंबर की सुबह तक, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में 21 दिसंबर की सुबह तक, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर की सुबह तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी

आईएमडी के अनुसार, आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, विभाग का कहना है कि 21 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश की भी संभावना हैं. दूसरी तरफ 20-22 के बीच पंजाब में हल्की-फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है. दिल्ली की बात करें तो राजधानी के कुछ हिस्सों में शनिवार सुबह घने कोहरे व धुंध के कारण दृश्यता कम है. 20–21 दिसंबर के बीच मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है.

दिल्ली का मौसम

दूसरी तरफ दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई भी 300 से 450 के पार पहुंच चुका है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. आलम ये है कि अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 10℃ से नीचे और अधिकतम तापमान 20℃ से नीचे लुढ़क गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में कोहरे के साथ-साथ ठंड में और इजाफा हो सकता है. 20 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है.

