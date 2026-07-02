मानसून ने पकड़ी रफ्तार तो IMD ने इन राज्यों में भारी बारिश का किया अलर्ट जारी, जानें दिल्ली से मुंबई तक मौसम का मिजाज

भारत में अब दक्षिण-पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. जानें यूपी से लेकर दिल्ली-एनसीआर और मुंबई तक आज कैसा रहेगा मौसम का हाल...

दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत में पकड़ी रफ्तार

मध्य, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में 2 जुलाई को मानसून ज्यादा एक्टिव

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में बड़ा बदलाव

दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट

जून में भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के बाद अब दक्षिण-पश्चिम मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. आईएमडी के अनुसार 2 जुलाई से देश के मध्य, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मानसून ज्यादा एक्टिव रहेगा. इसके असर से कई राज्यों में गरज-चमक के साथ भीषण बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. इससे लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे राज्यों को राहत मिलने की उम्मीद है.

आईएमडी के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश तेज हो सकती है. इससे खेतों में मिट्टी की नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों की बुवाई को फायदा भी पहुंचेगा. आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा है कि आने वाली बारिश वर्षा पर आधारित खेती करने वाले राज्यों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में मानसून एक्टिव होने के साथ 2 जुलाई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से तेज बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. दोपहर और शाम के समय तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा.

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मुंबई में आज क्या होगा मौसम का हाल?

मुंबई और कोंकण इलाके में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इसे देखते हुए आईएमडी ने मुंबई समेत कोंकण इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने, पेड़ गिरने और मध्य महाराष्ट्र के घाट वाले क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना रहेगा. लोगों को सलाह दी गई है कि वे भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और कमजोर भवनों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें.

उत्तराखंड में क्या है बारिश को लेकर अलर्ट?

उत्तराखंड में भी 4 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. रुद्रप्रयाग, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. कुछ जगहों पर एक घंटे में 5 से 15 मिमी तक बारिश हो सकती है. लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन की आशंका भी बनी रहेगी. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी किनारों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है.

मध्य भारत में आज कैसा रहेगा मौसम?

मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 और 4 जुलाई के दौरान भीषण बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अलग-अलग दिनों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. छत्तीसगढ़ में भी 3 से 7 जुलाई के बीच भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि शुरुआती दिनों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. विदर्भ में 2 से 5 जुलाई और 7 जुलाई तक बारिश होती रहेगी.

पूर्वी भारत के मौसम का हाल कैसा?

पूर्वी भारत में ओडिशा बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल रहेगा. यहां पूरे हफ्ते बारिश होने की संभावना है और 2 से 6 जुलाई के बीच कई जगहों पर भीषण बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा रहेगा. सिक्किम में भी लगातार बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज कैसा?

उत्तर-पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून काफी सक्रिय रहेगा. हिमाचल प्रदेश में 2 से 6 जुलाई के बीच कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. इससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा. पूर्वी राजस्थान में भी 3 और 4 जुलाई को बहुत भारी बारिश की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 से 3 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 और 7 जुलाई को तेज बारिश होने की संभावना है.

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पश्चिमी भारत में क्या रहेगा मौसम का हाल?

पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मानसून पूरी तरह एक्टिव रहेगा. मुंबई, कोंकण और गोवा में 1 से 5 जुलाई के बीच कई जगहों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. मध्य महाराष्ट्र और घाट वाले इलाकों में भी लगातार तेज बारिश के कारण जलभराव और भूस्खलन का खतरा बना रहेगा. गुजरात में भी 1 से 5 जुलाई के बीच कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में 4 से 6 जुलाई के दौरान बारिश बढ़ सकती हैं.

दक्षिण भारत में बारिश को लेकर कैसा अलर्ट?

दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है. केरल में 2 से 7 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है, जबकि तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की जा सकती है. तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है.

पूर्वोत्तर भारत के मौसम का क्या हाल?

पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मानसून एक्टिव रहेगा. कई इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है. लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का खतरा भी रहेगा.