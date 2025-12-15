Weather Report: दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर से ढका उत्तर प्रदेश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Report: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. वहीं कई राज्यों को कोहरे और शीतलहर ने पूरी तरह से चपेट में ले लिया हैं. आइए जातने है आज के मौसम का हाल

Weather Report: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. वहीं ठंड के साथ-साथ कई प्रदेशों कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरु कर दिया है. बीते शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मोटी कोहरे की परत दिखाई दी. कोहरा इतना घना था कि 5-10 मीटर की दूरी तक भी नहीं दिखाई दे रहा था. मौसम विभाग ने पहले ही नोएडा गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट बताया था.

मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 दिसंबर को मध्यम से लेकर घने कोहरे के साथ दोपहर को थोड़ा मौसम खुला रह सकता है. हालांकि स्मॉग की स्थिति बनी रहेगी. 16 दिसंबर को आसमान थोड़ा साफ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

यूपी का हाल

यूपी की बात करें तो यूपी में भी शनिवार को कोहरे और धुंध की चादर नजर आई. यहीं हाल रविवार का होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। आज यानि रविवार को राम की नगरी अयोध्या, सीतापुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत व आसपास के जिलों के कोहरा रात से ही छा गया. मौसम विभाग के अनुसार अब रात में तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरता है. इसलिए रात के समय में ठंडी बढ़ गई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी

कश्मीर के कई ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में शनिवार रात बर्फबारी हुई। गांदरबल जिले में श्रीनगर-द्रास मार्ग पर जोजिला, मिनीमर्ग और बालटाल में ताजा बर्फ गिरी, जबकि बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी के तुलैल क्षेत्र में भी बर्फबारी दर्ज की गई। दिसंबर में पहली बार श्रीनगर का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से ऊपर पहुंच गया, मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को न्यूनतम तापमान से 2 डिग्री कम तापमान दर्ज किया है. रविवार सुबह श्रीनगर और कश्मीर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा

