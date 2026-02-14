FacebookTwitterYoutubeInstagram
यात्रियों को उतारकर विमान की जांच जारी, कोलकाता में इंडिगो की फ्लाइट को धमकी, उड़ान भरने से पहले विमान में बम की धमकी, इंडिगो विमान में बम की धमकी दी गई, कोलकाकता से शिलॉन्ग जाने वाली थी फ्लाइट | इमरजेंसी लैंडिंग एयरस्ट्रिप पर एयर शो, राफेल और सुखोई जेट्स का एयर शो, मोरन एयरस्ट्रिप सुखोई ने उड़ान भरी, इमरजेंसी लैंडिंग एयरस्ट्रिप पर एयर शो, असम के डिब्रूगढ़ एयर शो का आयोजन, राफेल और सुखोई ने एयरस्ट्रिप से उड़ान भरी, मोरन एयरस्ट्रिप पर एयर शो का आयोजन, इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर एयर शो का आयोजन, PM का विमान इमरजेंसी एयरस्ट्रिप पर उतरा

17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?

महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते

शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है काला दिन? जानिए 14 फरवरी के उस मंजर की कहानी

प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल

Weather Update: फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी और पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें यूपी-बिहार से Delhi-NCR तक का हाल

Delhi-NCR Weather Update: फरवरी के महीने में ही मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. दिन में मार्च जैसी तपिश और सुबह-शाम की ठंडक के बीच आईएमडी ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. 14 से 17 फरवरी तक यूपी, बिहार और दिल्ली में मौसम में बदलाव की संभावना है.

Pragya Bharti

Updated : Feb 14, 2026, 07:37 AM IST

Weather Update: फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी और पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें यूपी-बिहार से Delhi-NCR तक का हाल
फरवरी के महीने में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है. जहां दोपहर की धूप अब मार्च जैसी गर्मी का एहसास करा रही है, वहीं सुबह और शाम के समय हल्की ठंड और कोहरा अभी भी बरकरार है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम तेजी से बदलने वाला है.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी की आहट

देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है. हालांकि, सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 14 और 15 फरवरी को आसमान साफ रहेगा, लेकिन इसके बाद दिल्लीवासियों को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का सामना करना पड़ सकता है.

यूपी और बिहार में धूप का खेल

उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों तक कड़ाके की सर्दी से राहत रहेगी और तेज धूप खिली रहेगी. हालांकि, 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने और छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. 16 और 17 फरवरी को चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी के बाद ऊचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बिजली गिरने की आशंका है.

इन 6 राज्यों में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

आईएमडी के अनुसार, 14 से 17 फरवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है.

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
वैलेंटाइन डे पर क्यों मनाया जाता है काला दिन? जानिए 14 फरवरी के उस मंजर की कहानी
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
Happy Valentines Day Wishes: रिश्ते में मिठास घोल देंगे ये रोमांटिक मैसेज, पार्टनर को इन खूबसूरत शायरियों के साथ करें वैलेंटाइन डे विश
Karmic Relationships: किस इंसान से आपका कैसा है 'कर्म बंधन'? इन 7 संकेतों से चल जाएगा पता
