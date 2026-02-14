Weather Update: फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी और पहाड़ों पर बर्फबारी, जानें यूपी-बिहार से Delhi-NCR तक का हाल

Delhi-NCR Weather Update: फरवरी के महीने में ही मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. दिन में मार्च जैसी तपिश और सुबह-शाम की ठंडक के बीच आईएमडी ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. 14 से 17 फरवरी तक यूपी, बिहार और दिल्ली में मौसम में बदलाव की संभावना है.

फरवरी के महीने में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है. जहां दोपहर की धूप अब मार्च जैसी गर्मी का एहसास करा रही है, वहीं सुबह और शाम के समय हल्की ठंड और कोहरा अभी भी बरकरार है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम तेजी से बदलने वाला है.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी की आहट

देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है. हालांकि, सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 14 और 15 फरवरी को आसमान साफ रहेगा, लेकिन इसके बाद दिल्लीवासियों को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का सामना करना पड़ सकता है.

यूपी और बिहार में धूप का खेल

उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों तक कड़ाके की सर्दी से राहत रहेगी और तेज धूप खिली रहेगी. हालांकि, 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने और छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. 16 और 17 फरवरी को चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी के बाद ऊचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बिजली गिरने की आशंका है.

इन 6 राज्यों में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

आईएमडी के अनुसार, 14 से 17 फरवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है.

