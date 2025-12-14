Weather Update: दिल्ली-NCR में कान खड़े कर देने वाली ठंड, 16 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

दिसंबर का महीना लभग आधा बीत चुका है. पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड ने प्रचंड रुप धारण कर लिया है. मौसम विभाग ने कई शहरों में घने कोहरे की संभावना जताई है.

आज दिसंबर के 13 दिन बीत चुके है और ठंड ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है. दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाको में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. मैदानी इलाकों में लगातार शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने अलग-अलग राज्यों के 16 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है. दिल्ली, शिमला, मनाली, देहरादून,गुलमर्ग और श्रीनगर में आज (14 दिसंबर) आसमान में काले बादल छाए रहेंगे.

दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के मनाली, शिमला, समदो, ताबो और कुकुमसेरी में भारी बर्फबारी हो सकती है. उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी और चमोली में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है. दिल्ली बीत दो दिनों तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. इतना ही नहीं दिल्लीवालों के लिए तो प्रदूषण और ठंड दोनों मुसीबत बने हुए हैं.दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं, वहीं हल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना जताई जा रही है.

यूपी-बिहार और राजस्थान

उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. बिहार के पटना, सारण, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया, अररिया सहित यूपी के लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी में घना कोहरा देखने को मिल सकता है.यूपी में अभी भी हाड़ कांपने वाली ठंड नहीं शुरू हुई है। हालांकि रात में ठंड जरूर पड़ रही है। लेकिन दिन में बहुत हल्की-फुल्की ठंड पड़ रही है. राजस्थान के कोटा, जयपुर और मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. वहीं, आज (14 दिसंबर) प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं. पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्र में कहीं-कहीं पर घना कोहरा छाने की संभावना है.



