FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

गूंगा-बहरा बनकर ध्यान भटकाता, फिर मोबाइल कर देता गायब... मुंबई पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा

गूंगा-बहरा बनकर ध्यान भटकाता, फिर मोबाइल कर देता गायब... मुंबई पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा

UP BJP President: यूपी में कैसे चुना जाता BJP प्रदेश अध्यक्ष, कौन-कौन करता है वोट? जानिए पूरा प्रोसेस

UP BJP President: यूपी में कैसे चुना जाता BJP प्रदेश अध्यक्ष, कौन-कौन करता है वोट? जानिए पूरा प्रोसेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें

कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस

कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस

Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल

2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल

Homeभारत

भारत

Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

दिसंबर का महीना लभग आधा बीत चुका है. पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड ने प्रचंड रुप धारण कर लिया है. आइए जातने है कि कैसा रहेगा आज का मौसम

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 13, 2025, 07:04 AM IST

Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

Weather Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

लगभग आधा दिंसबर का महीना बीत चुका है. इसी के साथ देशभर में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है. उत्तर भारत में इस सप्ताह मौसम ने करवट बदल ली है. सुबह–शाम की कड़कड़ाती ठंड और दोपहर की हल्की गर्माहट ने लोगों को उलझन में डाल दिया है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो शनिवार, 13 दिसंबर को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है. तड़के और शाम के समय विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है. वहीं तापमान अधिकतम 23–25 डिग्री और न्यूनतम 8–10 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान है.

यूपी-बिहार का मौसम

आईएमडी का अनुमान है कि 13 से 15 दिसंबर के बीच पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में घने कोहरे की परत छाई रह सकती है. वहीं कोहरा की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है. हालांकि दिन के समय धूप खिलते ही कोहरा छटने लगता है. दूसरी तरफ पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया और आरा के लिए मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. सुबह और शाम के समय सड़कों पर धुंध की मोटी परत यात्रा में बाधा बन सकती है. इतना ही नहीं पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है. 

पंजाब-हरियाणा

13 और 14 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, असम और मेघालय में तापमान में गिरावट महसूस होगी. इन राज्यों में सुबह–शाम घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ने वाली है. दिल्ली एनसीआर में दिनप्रतिदिन ठंड का कहर तो बढ़ ही रहा है साथ ही प्रदूषण की वजह से भी लोगों को जीना दूभर हो गया है. 14 दिसंबर तक हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है. धीमी हवाओं और नमी बढ़ने से प्रदूषक वातावरण में नीचे ही अटक गए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रति घंटे कितना खर्च होता है? रोज का एक्सपेंस सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें
कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस
कौन हैं 23 साल के सलिल अरोड़ा, जिन्होंने IPL 2026 Auction से पहले खेली तूफानी पारी, ₹30 लाख का है बेस प्राइस
Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 
2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Highly Intelligent: बुद्धिमान लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, आपमें हैं या नहीं?
Highly Intelligent: बुद्धिमान लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, आपमें हैं या नहीं?
MORE
Advertisement
धर्म
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
Rashifal 12 December 2025: आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
MORE
Advertisement