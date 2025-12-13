Weather Report: दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर, यूपी-बिहार में कोहरे का अलर्ट, जानें देशभर के मौसम का हाल

दिसंबर का महीना लभग आधा बीत चुका है. पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड ने प्रचंड रुप धारण कर लिया है. आइए जातने है कि कैसा रहेगा आज का मौसम

लगभग आधा दिंसबर का महीना बीत चुका है. इसी के साथ देशभर में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है. उत्तर भारत में इस सप्ताह मौसम ने करवट बदल ली है. सुबह–शाम की कड़कड़ाती ठंड और दोपहर की हल्की गर्माहट ने लोगों को उलझन में डाल दिया है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो शनिवार, 13 दिसंबर को आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है. तड़के और शाम के समय विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है. वहीं तापमान अधिकतम 23–25 डिग्री और न्यूनतम 8–10 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान है.

यूपी-बिहार का मौसम

आईएमडी का अनुमान है कि 13 से 15 दिसंबर के बीच पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में घने कोहरे की परत छाई रह सकती है. वहीं कोहरा की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है. हालांकि दिन के समय धूप खिलते ही कोहरा छटने लगता है. दूसरी तरफ पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया और आरा के लिए मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. सुबह और शाम के समय सड़कों पर धुंध की मोटी परत यात्रा में बाधा बन सकती है. इतना ही नहीं पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है.

पंजाब-हरियाणा

13 और 14 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, असम और मेघालय में तापमान में गिरावट महसूस होगी. इन राज्यों में सुबह–शाम घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ने वाली है. दिल्ली एनसीआर में दिनप्रतिदिन ठंड का कहर तो बढ़ ही रहा है साथ ही प्रदूषण की वजह से भी लोगों को जीना दूभर हो गया है. 14 दिसंबर तक हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है. धीमी हवाओं और नमी बढ़ने से प्रदूषक वातावरण में नीचे ही अटक गए हैं.

