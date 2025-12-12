Aaj ka Mausam: पहाड़ों में बर्फबारी दिल्ली-NCR में बढ़ाएंगी मुसीबत, यूपी-बिहार का भी जान लीजिए मौसम का हाल

Aaj ka Mausam: दिसंबर महीने के 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और कोहरा देखने को नहीं मिला है. जबकि यूपी-बिहार में घना कोहरा है. वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 15 दिसंबर से ठंड बढ़ सकती है.

दिसंबर का महीना धीरे-धीरे बीतता जा रहा है लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का एहसास नहीं हुआ है. हालांकि सुबह-शाम चल रही सर्द हवाएं ठंड का एहसास करवा रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 15 दिसंबर से एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा, मौसम विभाग का मानना है कि 15 दिसंबर से दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है. वहीं कल यानी शनिवार को राजधानी में मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है, शनिवार को आसमान में बादल छाएं रहने की संभावना भी हैं.

यूपी-बिहार का हाल

यूपी बिहार की बात करें तो यहां पर मौसम बिल्कुल इसके उलट हो गया है. दरअसल यूपी-बिहार में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. साथ ही सुबह-सुबह अच्छा खासा कोहरा भी देखने को मिलता हैं. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, आज आगरा, अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में घना कोहरा पड़ सकता है. वहीं बिहार में भी आज घना कोहरा देखने को मिल सकता है. कोहरे के साथ ही सीमांचल इलाके में शीतलहर भी चलने की संभावना है.

पहाड़ों का हाल

अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं. उत्तराखंड में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. कहीं सूखा पाला पड़ रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है, मौसम विभाग का मानना है कि आज राज्य के कई इलाकों में तेजी से तापमान गिर सतका है. हीं कश्मीर में 13-15 दिसंबर के बीच कुछ पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से