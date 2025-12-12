FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना

मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार 

पूर्व गृहमंत्री और लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

Homeभारत

भारत

Aaj ka Mausam: पहाड़ों में बर्फबारी दिल्ली-NCR में बढ़ाएंगी मुसीबत, यूपी-बिहार का भी जान लीजिए मौसम का हाल

Aaj ka Mausam: दिसंबर महीने के 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और कोहरा देखने को नहीं मिला है. जबकि यूपी-बिहार में घना कोहरा है. वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 15 दिसंबर से ठंड बढ़ सकती है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 12, 2025, 08:03 AM IST

Aaj ka Mausam: पहाड़ों में बर्फबारी दिल्ली-NCR में बढ़ाएंगी मुसीबत, यूपी-बिहार का भी जान लीजिए मौसम का हाल

Aaj ka Mausam

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिसंबर का महीना धीरे-धीरे बीतता जा रहा है लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का एहसास नहीं हुआ है. हालांकि सुबह-शाम चल रही सर्द हवाएं ठंड का एहसास करवा रही है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 15 दिसंबर से एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा, मौसम विभाग का मानना है कि 15 दिसंबर से दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है. वहीं कल यानी शनिवार को राजधानी में मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है, शनिवार को आसमान में बादल छाएं रहने की संभावना भी हैं. 

यूपी-बिहार का हाल

यूपी बिहार की बात करें तो यहां पर मौसम बिल्कुल इसके उलट हो गया है. दरअसल यूपी-बिहार में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है. साथ ही सुबह-सुबह अच्छा खासा कोहरा भी देखने को मिलता हैं. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, आज आगरा, अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में घना कोहरा पड़ सकता है. वहीं बिहार में भी आज घना कोहरा देखने को मिल सकता है. कोहरे के साथ ही सीमांचल इलाके में शीतलहर भी चलने की संभावना है.

पहाड़ों का हाल 

अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं. उत्तराखंड में मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. कहीं सूखा पाला पड़ रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है, मौसम विभाग का मानना है कि आज राज्य के कई इलाकों में तेजी से तापमान गिर सतका है. हीं कश्मीर में 13-15 दिसंबर के बीच कुछ पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
भारत की किस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है Oxford of East? इसने भारत ही नहीं नेपाल को भी दिया है प्रधानमंत्री
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
क्यों चर्चा में हैं पुडुचेरी की लेडी सिंघम IPS ईशा सिंह? कोर्टरूम से खाकी तक का यूं रहा सफर
समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी
समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?
अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
MORE
Advertisement
धर्म
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Mesh Rashifal 2026: मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा 2026, जानें कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य और फाइनेंस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता
Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
MORE
Advertisement