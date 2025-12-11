Aaj ka Mausam: कड़ाके की ठंड की बीच बर्फबारी का कहर, जानिए दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार तक का मौसम

Today Weather Update: दिल्ली एनसीआर समेत यूपी-बिहार में ठंड ने अपना रुप बदलना शुरु कर दिया हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर का प्रकोप और अधिक देखने को मिलेगा साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी भी दी गई है.

Today Weather Update: दिल्ली एससीआर समेत यूपी-बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. सुबह-शाम सर्द हवाएं चल रही हैं.द कई राज्यों में शीतलहर की संभावना है. इतना ही नहीं पहड़ों में हल्की-हल्की बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है. दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सुबह शाम चलने वाली सर्द हवाएं ठंड में इजाफा कर रही है तो दिन में निकलने वाली धूप से मौसम पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है. मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली में आज का मौसम साफ रहेगा. लेकिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा छा सकता है. आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रह सकता है. बता दें कि राजधानी में कुछ दिन पहले तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया था.

यूपी और बिहार

यूपी-बिहार की बात करें तो यहां पर मौसम का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. दरअसल मौसम विभाग के अनुसार यूपी-बिहार में विजिबिलिटी कम हुई है. पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से घना कोहरा छा रहा है. आज भी मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर और बिजनौर, कानपुर, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में सुबह घना कोहरा छाने की उम्मीद हैं. मौसम विभाग ने शीत लहर का अलर्ट जारी कर दिया है. शीतलहर के बढ़ते प्रकोप की वजह से पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है.

राजस्थान का हाल

राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है. शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री तक दर्ज हुआ, जबकि फतेहपुर सबसे ठंडा रहा. कई जिलों में अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, चूरू, नागौर, जालौर, सिरोही और झुंझुनूं जैसे जिलों में भी न्यूनतम तापमान कम हुआ है. राजस्थान में हवा की गुणवत्ता की बात करें तो आज हल्की गिरावट आई है. राज्य का औसत AQI 154 दर्ज किया गया. चित्तौड़गढ़ में AQI की स्थिति सबसे गंभीर श्रेणी में हैं यहां AQI 275 दर्ज किया गया.

