FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बंपर गिरावट,दो साल में पहली बार कंपनियों ने घटाए दाम, जानें कितने रुपये सस्ता मिलेगा फ्यूल

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बंपर गिरावट,दो साल में पहली बार कंपनियों ने घटाए दाम, जानें कितने रुपये सस्ता मिलेगा फ्यूल

सुबह-सुबह आई बड़ी खबर: कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की भारी कटौती, पर क्या आपकी जेब को होगा सीधा फायदा?

सुबह-सुबह आई बड़ी खबर: कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की भारी कटौती, पर क्या आपकी जेब को होगा सीधा फायदा?

दिल्ली से यूपी तक मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी की नई चेतावनी, जानें आज का Weather Update

दिल्ली से यूपी तक मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी की नई चेतावनी, जानें आज का Weather Update

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली से यूपी तक मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी की नई चेतावनी, जानें आज का Weather Update

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह से बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. जानें दिल्ली के साथ-साथ देश के बाकी राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 01, 2026, 08:55 AM IST

दिल्ली से यूपी तक मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी की नई चेतावनी, जानें आज का Weather Update

1 जुलाई 2026 का मौसम. (Image Credit: Canva)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • दिल्ली-एनसीआर में लोगों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत
  • दिनभर छाए रहेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी
  • दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना
  • उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज

1 July Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को बादल छाए हुए हैं और उमस भी बनी हुई है. हालांकि, पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. इसके कारण दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं.

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आज मौसम बदलने की संभावना है. दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. आज, 1 जुलाई को दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अगर बारिश बढ़ती है, तो गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.

मंगलवार रात को भी दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई. IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. लोगों को तेज हवाओं और गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. हालांकि, दिल्ली में मानसून की ऑफिशियल एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है.

यह भी पढ़ें- ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ने के लिए पेड़ों ने बनाया 'बैकअप प्लान', PIF4 प्रोटीन के इस राज ने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान

1 July Weather Update: देश के किन राज्यों में पहुंच रहा है दक्षिण-पश्चिम मानसून?

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के इलाकों में दक्षिण-पश्चिम मानसून पहुंच सकता है. मानसून के आगे बढ़ने से इस हफ्ते कई राज्यों में बारिश बढ़ने की संभावना है. दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में अभी भी लू चल सकती है. लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 जुलाई तक उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

1 July Weather Update: उत्तर प्रदेश में कैसा रहगा 1 जुलाई का मौसम?

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना है. लखनऊ, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मुजफ्फरनगर में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश होगी. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली गिरने से बचने की सलाह दी है.

1 July Weather Update: बिहार में कैसा रहेगा 1 जुलाई का मौसम?

बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा. कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. पटना, गया, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, कटिहार मानसून से प्रभावित जिले रहेंगे.  कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. लोगों को खराब मौसम में घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें- बारिश के बाद क्यों गूंजने लगती है मेंढकों की टर्र-टर्र? जानें अचानक कहां से प्रकट हो जाते हैं ये जीव

1 July Weather Update: हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम?

हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी है. गरज-चमक के साथ लगातार बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. बिजली गिरने की भी संभावना है इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए. 

1 July Weather Update: पंजाब और हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

1 और 2 जुलाई को दोनों राज्यों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है. यहां 40 से 50 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलेंगी और  कुछ जगहों पर 60 किमी/घंटा तक के झोंके देखे जा सकते हैं. पंजाब-हरियाणा में 4 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

1 July Weather Update: राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 

राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश बढ़ने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 2 जुलाई से अच्छी बारिश हो सकती है.

1 July Weather Update: पश्चिम बंगाल के मौसम का हाल?

राज्य के कई जिलों में 3 जुलाई तक गरज-चमक, तेज हवाएं और रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है.

1 July Weather Update: केरल में मौसम का मिजाज

केरल के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जैसे जिलों में अलर्च जारी है.  भूस्खलन, जलभराव और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है.

1 July Weather Update: पूर्वोत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम?

अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसपास के राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. इससे जलभराव और स्थानीय बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement