दिल्ली से यूपी तक मौसम का यू-टर्न, IMD ने जारी की नई चेतावनी, जानें आज का Weather Update

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दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह से बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. जानें दिल्ली के साथ-साथ देश के बाकी राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज...
1 July Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को बादल छाए हुए हैं और उमस भी बनी हुई है. हालांकि, पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. इसके कारण दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं.
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आज मौसम बदलने की संभावना है. दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. आज, 1 जुलाई को दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अगर बारिश बढ़ती है, तो गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.
मंगलवार रात को भी दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई. IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. लोगों को तेज हवाओं और गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. हालांकि, दिल्ली में मानसून की ऑफिशियल एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है.
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मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के इलाकों में दक्षिण-पश्चिम मानसून पहुंच सकता है. मानसून के आगे बढ़ने से इस हफ्ते कई राज्यों में बारिश बढ़ने की संभावना है. दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में अभी भी लू चल सकती है. लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 जुलाई तक उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना है. लखनऊ, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मुजफ्फरनगर में तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश होगी. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली गिरने से बचने की सलाह दी है.
बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा. कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. पटना, गया, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, कटिहार मानसून से प्रभावित जिले रहेंगे. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. लोगों को खराब मौसम में घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है.
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हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी है. गरज-चमक के साथ लगातार बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. बिजली गिरने की भी संभावना है इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए.
1 और 2 जुलाई को दोनों राज्यों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है. यहां 40 से 50 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर 60 किमी/घंटा तक के झोंके देखे जा सकते हैं. पंजाब-हरियाणा में 4 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.
राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश बढ़ने की संभावना है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 2 जुलाई से अच्छी बारिश हो सकती है.
राज्य के कई जिलों में 3 जुलाई तक गरज-चमक, तेज हवाएं और रुक-रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है.
केरल के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जैसे जिलों में अलर्च जारी है. भूस्खलन, जलभराव और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है.
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसपास के राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. इससे जलभराव और स्थानीय बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.