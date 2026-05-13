IMD की दोहरी चेतावनी! बिहार-झारखंड में गिरेगी बिजली, तो दिल्ली-राजस्थान-MP में पसीने छुड़ाएगी लू

Aaj Ka Mausam Live Update: देश में मौसम के दो चरम रूप दिख रहे हैं. राजस्थान-गुजरात भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

Today Weather, 13 May 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, आज देश के नक्शे पर मौसम के दो अलग-अलग मिजाज नजर आ रहे हैं. जहाँ एक ओर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानसून की आहट के बीच पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है.

भीषण गर्मी: राजस्थान में पारा 48 डिग्री पार

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के लिए गर्मी आफत बन गई है. राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का उच्चतम स्तर है. IMD ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 'सीवियर हीटवेव' (गंभीर लू) का रेड अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में भी अगले कुछ दिनों में पारा 3 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जिससे उमस और तपिश बढ़ेगी.

बिहार-झारखंड में आंधी-बारिश का तांडव

पूर्वी भारत में मौसम का हाल बिल्कुल अलग है. बिहार और झारखंड में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात (बिजली गिरने) की चेतावनी दी गई है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण इन राज्यों में मानसून से पहले की बारिश का असर दिख रहा है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में जलभराव का खतरा

असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 17 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यहाँ भूस्खलन और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है. दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मानसून के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे वहां गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

मानसून की दस्तक का इंतज़ार

मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है. फिलहाल, देश के लोगों को एक साथ आग बरसाती धूप और तूफानी बारिश, दोनों का सामना करना पड़ रहा है.

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