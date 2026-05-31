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दिल्ली से बिहार तक हीटवेव की हुई छुट्टी! आज बारिश से तर-बतर होंगे ये 20 राज्य, IMD ने जारी किया आंधी का अलर्ट

Weather Update, 21 May: मौसम विभाग ने राहत की दो खबरें दी हैं- मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में बारिश व तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा.

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Pragya Bharti

Updated : May 31, 2026, 09:35 AM IST

दिल्ली से बिहार तक हीटवेव की हुई छुट्टी! आज बारिश से तर-बतर होंगे ये 20 राज्य, IMD ने जारी किया आंधी का अलर्ट
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भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबरें साझा की हैं. मानसून की सक्रियता और विभिन्न मौसमी तंत्रों के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

मानसून की प्रगति और दक्षिण भारत का हाल

दक्षिण-पश्चिम मानसून अब अरब सागर, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्सों तक पहुंच चुका है. आगामी 4-5 दिनों में इसके केरल और तमिलनाडु में और आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है. केरल, माहे और तटीय आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम सुहावना रहने के आसार हैं. यहाँ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश के दोनों हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि व बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की स्थिति

पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. वहीं, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी गरज-चमक के साथ तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है. ओडिशा में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

अन्य राज्यों में मौसम का मिजाज

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे चारधाम यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आंधी-तूफान का दौर रहेगा, हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी उमस और गर्मी बनी रह सकती है.

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