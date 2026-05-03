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भारत

देशभर में मौसम का चौतरफा वार: 17 राज्यों में आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट, 70KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Aaj Ka Mausam, 03 May 2026: मौसम विभाग ने 3 से 5 मई के बीच यूपी, राजस्थान और दिल्ली समेत 17 राज्यों में 70 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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Pragya Bharti

Updated : May 03, 2026, 07:57 AM IST

देशभर में मौसम का चौतरफा वार: 17 राज्यों में आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट, 70KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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(Credit Image AI)

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मई की शुरुआत के साथ ही देशभर के मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 17 राज्यों में भारी तबाही की चेतावनी दी है. 3 से 5 मई के बीच देश के एक बड़े हिस्से में 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और ओले गिरने की आशंका जताई गई है.

क्यों बिगड़ा मौसम का मिजाज?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय होने के कारण यह स्थिति बनी है. पश्चिमी विक्षोभ के साथ-साथ राजस्थान और हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण ने मौसम को अस्थिर कर दिया है. इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं पूर्वी भारत में बारिश को बढ़ावा दे रही हैं.

प्रमुख राज्यों का हाल:

दिल्ली-NCR: 4 और 5 मई को आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. 50 किमी/घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी.

उत्तर प्रदेश और बिहार: अगले 48 घंटों में मेरठ से लेकर वाराणसी तक और पटना से गया तक तेज हवाओं के साथ वज्रपात (बिजली गिरना) का खतरा है. ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है.

राजस्थान और पंजाब: धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से तपती गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं के कारण यातायात और बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है.

पहाड़ी राज्य (उत्तराखंड व हिमाचल): यहां बारिश के साथ ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. पर्यटकों को भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

राहत भी और आफत भी

जहां एक ओर बारिश और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी, वहीं यह मौसम किसानों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. खेतों में रखी कटी हुई फसल को ओलावृष्टि और भीगने से भारी नुकसान हो सकता है.

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