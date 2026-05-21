झुलसाने वाली गर्मी से मिलेगी राहत! बस 72 घंटे और.. फिर बिहार-यूपी-दिल्ली समेत इन 10 राज्यों में आंधी, तूफान व बारिश से मचेगा कोहराम

Weather Today, 21 May 2026: उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने 72 घंटे बाद बदलाव के संकेत दिए हैं. 13 राज्यों में तूफान और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

देश के कई हिस्सों में इस समय सूरज आग उगल रहा है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह से ही चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं, जिससे ऐसा अहसास हो रहा है जैसे मई में ही जून के आखिरी हफ्ते जैसी तपन आ गई हो. दिल्ली, जयपुर से लेकर यूपी और बिहार तक दोपहर में सड़कें सूनी हो रही हैं. हालांकि, इस भीषण तपिश के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बड़ी राहत भरी भविष्यवाणी की है. अगले 72 घंटों के बाद देश के 13 राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, जिससे तपती धूप से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का डबल अटैक

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक साथ सक्रिय हो रहे हैं. इस दोहरे मौसमी सिस्टम के कारण पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम में भारी उथल-पुथल देखने को मिलेगी. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में देश के 13 राज्यों में धूल भरी आंधी, बिजली चमकने और तूफानी बारिश का दौर शुरू होगा. इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

राहत से पहले झेलनी होगी 3 दिन की भीषण लू

मौसम विभाग का कहना है कि राहत की बौछारें पड़ने से पहले उत्तर भारत को अभी कुछ दिन और कड़ी परीक्षा देनी होगी. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले तीन दिनों तक 'सीवियर हीटवेव' (भीषण लू) का रेड और येलो अलर्ट जारी रहेगा. इस दौरान कई शहरों में पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. वर्तमान में बुंदेलखंड का बांदा शहर देश के सबसे गर्म स्थानों में बना हुआ है, जहां रातें भी बेहद गर्म रिकॉर्ड की जा रही हैं.

दिल्ली-एनसीआर और यूपी-पंजाब का हाल

दिल्ली-एनसीआर: राजधानी में फिलहाल सूरज का सितम जारी रहेगा और तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है. हालांकि, 22 मई की रात से यहां मौसम करवट ले सकता है, जिससे धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश: कानपुर, प्रयागराज, झांसी और आगरा सहित कई जिलों में लू का प्रकोप है. यहां 23 मई के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है.

पंजाब और हरियाणा: इन राज्यों में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है. हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जैसे क्षेत्रों में 22 मई से आंधी के साथ हल्की बारिश के संकेत हैं, जिससे तापमान गिरेगा लेकिन उमस बढ़ सकती है.

बिहार-झारखंड में आंधी-बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी

जहां एक तरफ उत्तर भारत तप रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार और झारखंड में अगले कुछ घंटों में मौसम अचानक बदल सकता है. पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है. झारखंड में भी 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

इसके अलावा, पहाड़ी राज्यों (हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर) में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है, जिससे वहां घूम रहे पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी. पूर्वोत्तर के राज्यों असम और मेघालय में 100 किमी की रफ्तार से आने वाले चक्रवात को लेकर प्रशासन को सतर्क किया गया है.

दक्षिण भारत में प्री-मानसून तेज, केरल की तरफ बढ़ा मानसून

इस बीच सबसे बड़ी खुशखबरी देश के अन्नदाताओं और जल संकट से जूझ रहे राज्यों के लिए आ रही है. दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्री-मानसून गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं. अंडमान-निकोबार में दस्तक देने के बाद मानसून बेहद अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, 26 मई तक मानसून के केरल के तटों पर पहुंचने की पूरी संभावना है. यदि इसकी यही गति बनी रही, तो देश में इस बार मानसून वक्त से पहले आ सकता है. सुरक्षित रहने के लिए आईएमडी ने मछुआरों को फिलहाल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की हिदायत दी है.

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