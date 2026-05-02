UP-Bihar Weather: 75KM की आंधी और भारी बारिश का तांडव, यूपी-बिहार समेत 15 राज्यों में रेड अलर्ट जारी

Weather Today Live: यूपी और बिहार सहित 15 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी हैं. 75KM की रफ्तार से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे गर्मी से राहत तो मिलेगी पर खतरा बरकरार है.

अप्रैल की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद मई की शुरुआत देश के बड़े हिस्से के लिए राहत और आफत दोनों लेकर आई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 15 राज्यों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते अगले 48 से 72 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं.

75KM की तूफानी हवाएं और ओलावृष्टि

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में हवाओं की रफ्तार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इतनी तेज हवाएं पेड़ों को उखाड़ने और बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने में सक्षम हैं. यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ भारी ओलावृष्टि की भी आशंका है, जो खेती और ग्रामीण जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक का हाल

दिल्ली-एनसीआर: राजधानी में वीकेंड पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. 4 और 5 मई को आंधी के साथ बारिश की संभावना है, जिससे तापमान 35 डिग्री के आसपास बना रहेगा.

उत्तर प्रदेश: राज्य के अधिकांश जिलों में 60-70KM की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट आने से लू से बड़ी राहत मिलेगी.

बिहार: पटना और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी है. यहाँ रुक-रुक कर बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और दक्षिण में प्री-मानसून

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है. इससे पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. वहीं, दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे वहां के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है.

