Weather Report: Delhi-NCR में बारिश के साथ बढ़ी ठंड, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही शीतलहर से गिरेगा तापमान

फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है. बारिश और तेज रफ्तार हवाओं ने तापमान गिराने के साथ ही ठंड को बढ़ा दिया है. दिल्ली एनसीआर में सुबह होते ही झमाझम बारिश हुई. इससे तापमान गिर गया है. वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही साफ किया कि एक के बाद एक तीन पश्चिमी विक्षोभ पूरे देश में मौसम को बदल देंगे. इसका प्रभाव सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पड़ेगा.

78 घंटों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा. 78 घंटे इसमें सबसे भारी रहेंगे. इसमें कहीं तूफान, बारिश से लेकर बर्फबारी तक हो सकती है. मौसम के अनुसार, 3 फरवरी तक मौसम में बड़े बदलाव दिखाई देंगे. इसमें पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. इसके चलते ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा. तापमान में तेज गिरावट के लिए चलते ठिठुरन भरी ठंड बढ़ेगी. वहीं 10 से भी ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जमकर बरसेगा पानी

मौसम विभाग के अनुसार, पहले 2 पश्चिमी विक्षोभ का असर 1 फरवरी 2026 से देखने को मिल जाएगा. यह 3 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा. इसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. वहीं इसके बाद 5 से 7 फरवरी 2026 के दौरान एक तीसरा पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा. यह पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी करा सकता है. इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी बारिश और ठंड का प्रकोप पड़ेगा. यहां भारी बारिश और शीतलहर की वजह से ठिठुरन भरी ठंड बढ़ेगी.

बारिश और बिजली के साथ होगी ओलावृष्टि

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश बर्फबारी भी पूरी संभावना है. 1 से 3 फरवरी के बीच बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग की मानें तो मैदानी इलाकों में भी बिजली चमकने के साथ ही भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. इसके साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चलेंगी, जो तापमान को नीचे कर ठंड को बढ़ा सकती हैं. इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है.

