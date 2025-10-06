Add DNA as a Preferred Source
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, हवा के साथ बारिश के आसार, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल

Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

विचाराधीन कैदी 'गुब्बाची सीना' बेंगलुरु जेल में जन्मदिन मनाते दिखा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

भारत

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, हवा के साथ बारिश के आसार, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल

दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश हुई और आसमान में बादल छाए रहेंगे. इस बीच, चक्रवात शक्ति उत्तर भारत में लगातार कमज़ोर पड़ रहा है. जम्मू में, अधिकारियों ने मौसम के कारण स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 06, 2025, 08:27 AM IST

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, हवा के साथ बारिश के आसार, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल
आज दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है. यहां हवा के साथ ही बारिश की संभावना है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ इलाकों में सोमवार तड़के भारी बारिश हुई. आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में "कई स्थानों पर हल्की बारिश" की भविष्यवाणी की थी. इसबीच जम्मू में भारी वर्षा की भविष्यवाणी के कारण सरकार ने जम्मू संभाग में स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है. 

मौसम में रहेंगे बदलाव

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली और पड़ोसी गौतमबुद्धनगर में गरज और बिजली गिरने की संभावना है.इस बीच, रविवार को रात 8:50 बजे (आईएसटी) प्रकाशित मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले सप्ताह में दिल्ली का मौसम इस प्रकार रहेगा. वहीं सोमवार कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 30 से 40 किमी प्रति घंटे से लेकर 50 किमी प्रति घंटे तक की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है. 

हल्की बारशि के साथ चमकेगी बिजली

मंगलवार से लेकर गुरुवार के बीच आसमान में सामान्यत बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के एक-दो दौर, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और बिजली चमकेगी. सुबह और दोपहर के समय 30 से 40 किमी प्रति घंटे से लेकर 50 किमी प्रति घंटे की गति तक तेज़ हवाएं चलेंगी.

जम्मू में आज बंद रहेंगे स्कूल

अधिकारियों द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, जम्मू में सभी सरकारी और निजी स्कूल 6 से 7 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. राजौरी क्षेत्र में पहले हुई भारी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया था. क्षतिग्रस्त घरों, धंसी सड़कों और नष्ट हुई फसलों के कारण निवासियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने जिले में कई रास्ते बंद कर दिए हैं.

चक्रवात 'शक्ति' अपडेट

आईएमडी के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य अरब सागर के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान "शक्ति" 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जो 5 अक्टूबर, 2025 को 1130 बजे IST पर अक्षांश 20.8 डिग्री उत्तर और देशांतर 61.0 डिग्री पूर्व के पास केंद्रित होगा.

