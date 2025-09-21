Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें

अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा

Rashifal 22 September 2025: आज इन राशियों के लोग पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ

कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

'विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति, कल से देश में GST बचत महोत्सव', जानें देश के नाम संबोधन में क्या बोले पीएम मोदी

जब एक रैंक से पायलट बनने से चूक गए थे APJ अब्दुल कलाम, जानें भारत के मिसाइल मैन की अनकही कहानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 22 September 2025: आज इन राशियों के लोग पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आज इन राशियों के लोग पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें

भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें

अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा

अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी

Homeभारत

भारत

Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

बंगाल की खाड़ी में दवाब बनने के कारण आने वाले 24 घंटों के भीतर देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना हैं. गुजारात, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया हैं. व

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 21, 2025, 09:22 PM IST

Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rain Alert

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अब लगभग देश के हर हिस्से से मानसून धीरे-धीरे विदाई ले रहा है. लेकिन आने वाले 24 घंटे बारिश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं. अगले 24 घंटे में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है. इसकी वजह से 23-27 सितंबर तक ओडिशा, 24-27 सितंबर तक झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और 21 सितंबर को तथा 24 से 27 सितंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

उत्तर पूर्वी भारत में तेज बारिश

अगले तीन से चार दिनों के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज बारिश की आसार नजरआ रहे हैं. साथ ही 21 और 22 सितंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश में, 25-27 सितंबर तक, बिहार में, 24-26 सितंबर तक झारखंड में, 24-25 सितंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 22 और 23 सितंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल, 24 से 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़, विदर्भ, 23-27 सितंबर तक ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

गुजरात में भी रहेगी ठंडक

वहीं गुजरात में मौसम सुहावना होने वाला है. भारतीय मौसम विभाग विभाग आईएमडी के अनुसार मानसून की विदाई के बाद भी गुजरात में पूरे महीने मौसम अच्छा रहने वाला हैं. मानसून में ठंडक रहने के कारण लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा. IMD का अनुमान है कि 1 से 15 अक्टूबर के बीच सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद में दिन का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रात का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Crime News: कनाडा जाने से पहले मां कराना चाहती थी शादी, गुस्साए बेटे ने चाकू मारकर ली जान
Delhi Crime News: कनाडा जाने से पहले मां कराना चाहती थी शादी, गुस्साए बेटे ने चाकू मारकर ली जान
धारा 370 की बात पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बोले-जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा...
धारा 370 की बात पर भड़के जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बोले-जल्द पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा...
IND vs SA 2nd T20 Highlights: साउथ अफ्रीका ने जीती हारी हुई बाजी, वरुण चक्रवर्ती का पंजा भी नहीं दिला सका जीत
Highlights: साउथ अफ्रीका ने जीती हारी हुई बाजी, वरुण चक्रवर्ती का पंजा भी नहीं दिला सका जीत
India's Best Dancer 4 Winner: स्टीव जिरवा के सिर सजा विनर का ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतना कैश
India's Best Dancer 4 Winner: स्टीव जिरवा के सिर सजा विनर का ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतना कैश
Weather Update: सुबह कोहरा दिन में गर्मी, दिल्ली-यूपी में मौसम खेल रहा अटखेलियां, 335 के करीब पहुंचा AQI
Weather Update: सुबह कोहरा दिन में गर्मी, दिल्ली-यूपी में मौसम खेल रहा अटखेलियां, 335 के करीब पहुंचा AQI
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें
भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें
अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा
अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE