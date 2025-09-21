Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी

भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें
भारत
बंगाल की खाड़ी में दवाब बनने के कारण आने वाले 24 घंटों के भीतर देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना हैं. गुजारात, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया हैं. व
अब लगभग देश के हर हिस्से से मानसून धीरे-धीरे विदाई ले रहा है. लेकिन आने वाले 24 घंटे बारिश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं. अगले 24 घंटे में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है. इसकी वजह से 23-27 सितंबर तक ओडिशा, 24-27 सितंबर तक झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और 21 सितंबर को तथा 24 से 27 सितंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.
उत्तर पूर्वी भारत में तेज बारिश
अगले तीन से चार दिनों के लिए उत्तर पूर्वी भारत में तेज बारिश की आसार नजरआ रहे हैं. साथ ही 21 और 22 सितंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश में, 25-27 सितंबर तक, बिहार में, 24-26 सितंबर तक झारखंड में, 24-25 सितंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 22 और 23 सितंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल, 24 से 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़, विदर्भ, 23-27 सितंबर तक ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.
गुजरात में भी रहेगी ठंडक
वहीं गुजरात में मौसम सुहावना होने वाला है. भारतीय मौसम विभाग विभाग आईएमडी के अनुसार मानसून की विदाई के बाद भी गुजरात में पूरे महीने मौसम अच्छा रहने वाला हैं. मानसून में ठंडक रहने के कारण लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा. IMD का अनुमान है कि 1 से 15 अक्टूबर के बीच सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद में दिन का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। रात का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
