गुस्साए लोगों ने थाने पर पथराव किया, यूपी- हाथरस में बच्चे की मौत पर बवाल, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, पुलिस की कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया, हाथरस- कार से कुचलकर बच्चे की मौत हुई, लोगों ने मथुरा-बरेली रोड को जाम किया | निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा, तेज रफ्तार कार ने 9 लड़कियों को रौंदा, यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 5 लड़कियों की मौत, 4 घायल | राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करेंगे, यूपी विधानसभा के बाहर SP विरोध करेगी, SIR में गड़बड़ी का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा

Weather Forecast: कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, 10 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

ENG vs NEP: 'आदिल पर ऐसा बहुत कम टीमें खेल...' जीत के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने नेपाल टीम की तारीफ में पढ़े कसीदे

SL vs IRE Highlights: टी20 वर्ल्ड कप में जीत से हुआ श्रीलंका का आगाज, आयरलैंड को 20 रनों से चटाई धूल

18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य

Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!

भारत

Weather Forecast: कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, 10 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

Weather Update: मौसम में उतार-चढाव के बीच आज आईएमडी की तरफ से 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है. आइए जानते है कि कैसा रहेगा आज का मौसम

सुमित तिवारी

Updated : Feb 09, 2026, 07:37 AM IST

फरवरी महीनें के 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है.  मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड के फिर पलटकर आने संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में ऐसा मौसमी संयोग बन रहा है कि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो सकती है. इससे मैदानी इलाकों में कम हो रही ठंड एक बार फिर से कंपकंपाने पर मजबूर कर सकती है. मौसम विभाग ने हिमालय के पश्चिमी राज्यों में मौसम बदलने के संकेत दिए है. 

पश्चिमी विक्षोभ लगातार बढ़ रहा है आगे

एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) लगातार ऊपरी वायुमंडल में हिमालयी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो आज (9 फरवरी) पहाड़ी राज्यों में प्रवेश करेगा. यहीं वजह है कि आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के संकेत हैं साथ ही बारिश भी हो सकती है. ये सिलसिला 10 और 11 तारीख तक जारी रह सकता है. इस दौरान पहाड़ी इलाकों में 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है साथ ही बिजली कड़कने की आवाज भी सुनाई दे सकती है. 

बारिश के साथ-साथ बर्फबारी का भी अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगित के लोगों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आज (9 february) इन इलाकों में बारिश के साथ-साथ बर्फबारी भी हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से यहां के लोगों के ऊनी कपड़े और ठंड से बचने की सलाह दी गई है.

18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात
Microplastic in Food: स्टडी में दावा, इन फूड्स में सबसे ज्यादा भरे होते हैं माइक्रोप्लास्टिक!
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के 5 सबसे बड़े उलटफेर, इन टीमों ने दुनिया को कर दिया था हैरान
Karmic Defect: ये 5 आदतें बनती हैं 'कर्म दोष' का कारण, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
