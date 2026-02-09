Weather Forecast: कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, 10 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

Weather Update: मौसम में उतार-चढाव के बीच आज आईएमडी की तरफ से 10 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है. आइए जानते है कि कैसा रहेगा आज का मौसम

फरवरी महीनें के 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है. मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड के फिर पलटकर आने संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में ऐसा मौसमी संयोग बन रहा है कि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो सकती है. इससे मैदानी इलाकों में कम हो रही ठंड एक बार फिर से कंपकंपाने पर मजबूर कर सकती है. मौसम विभाग ने हिमालय के पश्चिमी राज्यों में मौसम बदलने के संकेत दिए है.

पश्चिमी विक्षोभ लगातार बढ़ रहा है आगे

एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) लगातार ऊपरी वायुमंडल में हिमालयी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो आज (9 फरवरी) पहाड़ी राज्यों में प्रवेश करेगा. यहीं वजह है कि आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के संकेत हैं साथ ही बारिश भी हो सकती है. ये सिलसिला 10 और 11 तारीख तक जारी रह सकता है. इस दौरान पहाड़ी इलाकों में 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है साथ ही बिजली कड़कने की आवाज भी सुनाई दे सकती है.

बारिश के साथ-साथ बर्फबारी का भी अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगित के लोगों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आज (9 february) इन इलाकों में बारिश के साथ-साथ बर्फबारी भी हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से यहां के लोगों के ऊनी कपड़े और ठंड से बचने की सलाह दी गई है.

