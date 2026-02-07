Weather Update: कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी! 6 राज्यों में अलर्ट, जानिए दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: मौसम में उतार-चढाव के बीच आज आईएमडी की तरफ से 6 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है. आइए जातने है कि कैसा रहेगा आज का मौसम

Weather Update: बीते कई दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है. इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने भारत के कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 6 फरवरी से 11 फरवरी के दौरान झमाझम बारिश के साथ-साथ बर्फबारी होने अलर्ट जारी किया है. वहीं, अगले 2-3 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट है.

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और बिहार में घने कोहरा छा सकता है. वहीं इन राज्यों के कुछ जिलों में सुबह-शाम की ठंड भी बढ़ सकती है. दिल्ली-एनसीआर में फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड के असर में कमी आने लगी है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और इजाफा देखने को मिलेगा. IMD के मुताबिक 6 फरवरी से 10 फरवरी तक NCR में मौसम शुष्क बना रहेगा और सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रहेगी.

यूपी-बिहार का हाल

यूपी और बिहार की बात करें तो दोनों राज्यो में घना कोहरा होने के कारण सुबह-सुबह विजीविलिटी शून्य हो रहने की संभावना है. पश्चिमी यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट भी आ सकती है. बिहार में घने कोहरे के कारण सुबह और रात के समय यातायात पर भी असर पड़ सकता है, वहीं रेल सेवाओं में देरी संभव है. हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी.

उत्तराखंड और हिमाचल में बदली मौसम ने करवट

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जिलों में बारिश के साथ बर्फबारी की आंशका है, साथ ही कोहरे की संभावना जताई जा रही है. वहीं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में पाला पड़ सकता है. अगले चार दिनों में हालांकि मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 9 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा. उत्तराखंड में 9 से11 फरवरी के बीच बारिश की भी संभावना हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से