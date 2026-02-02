FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

संघ देश में आर्थिक, सामाजिक जहर घोल रहा- राहुल, 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का प्रतीक', दीपक संविधान, इंसानियत के लिए लड़ रहे- राहुल, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं- राहुल गांधी, 'BJP सरकार असामाजिक ताकतों का साथ दे रही'

Weather Update: कई राज्यों में बारिश और शीतलहर का अलर्ट, जानें दिल्ली से कश्मीर तक कैसा रहेगा मौसम

Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल

February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त

क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा

Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल

फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते

भारत

Weather Update: कई राज्यों में बारिश और शीतलहर का अलर्ट, जानें दिल्ली से कश्मीर तक कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: बीते दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों में बारिश और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने 7 राज्यों और 21 शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

सुमित तिवारी

Updated : Feb 02, 2026, 08:07 AM IST

Weather forecast

Weather Update: बीते दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम ने करवट ली है. कई राज्यों में बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है. हालांकि दिन में धूप निकल निकल रही है पर शाम-सुबह शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के 7 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक इन राज्यों में बारिश के बाद 14 फरवरी तक सर्दी कहर ढाएगी. इनता ही नहीं मौसम विभाग ने 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी की जारी करी गई है. उत्तर प्रदेश (UP), हिमाचल प्रदेश (HP), उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान (Rajasthan) और महाराष्ट्र ये वे राज्य है जहां पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावनवा जताई है. IMD के मुताबिक 2 और 3 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. इस दौरान लोगों को से सावधान रहने की अपील की गई है. मौसम विभाग का मानना है कि इन तेज हवाओं के साथ बिजली भी गिर सकती है. 

2 फरवरी को दिल्ली में चलेगी तेज हवाएं

दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2 फरवरी को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा. हालांकि रोज के मुकाबले तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है.  मौसम विभाग ने आज दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का अनुमान लगाया था, जो सच साबित होता दिख रहा है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज भीषण कोहरा है.  मौसम विभाग ने आज दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का अनुमान लगाया था, जो सच साबित होता दिख रहा है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज भीषण कोहरा है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 

क्या है यूपी का हाल

यूपी के जिन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है, उनमें प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली, सोनभद्र, ललितपुर, कानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, चंदौली और बाराबंकी शामिल हैं. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.  IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से   

क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
Budget 2026 की इन 6 बातों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, अभी लगा लें हिसाब
Herbal Cigarettes: हर्बल सिगरेट का बढ़ा क्रेज, क्या वाकई इससे नहीं होता कोई नुकसान
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?
