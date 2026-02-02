Weather Update: कई राज्यों में बारिश और शीतलहर का अलर्ट, जानें दिल्ली से कश्मीर तक कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: बीते दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों में बारिश और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने 7 राज्यों और 21 शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

Weather Update: बीते दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम ने करवट ली है. कई राज्यों में बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है. हालांकि दिन में धूप निकल निकल रही है पर शाम-सुबह शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के 7 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक इन राज्यों में बारिश के बाद 14 फरवरी तक सर्दी कहर ढाएगी. इनता ही नहीं मौसम विभाग ने 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी की जारी करी गई है. उत्तर प्रदेश (UP), हिमाचल प्रदेश (HP), उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान (Rajasthan) और महाराष्ट्र ये वे राज्य है जहां पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावनवा जताई है. IMD के मुताबिक 2 और 3 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. इस दौरान लोगों को से सावधान रहने की अपील की गई है. मौसम विभाग का मानना है कि इन तेज हवाओं के साथ बिजली भी गिर सकती है.

2 फरवरी को दिल्ली में चलेगी तेज हवाएं

दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2 फरवरी को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा. हालांकि रोज के मुकाबले तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग ने आज दिल्ली-एनसीआर में कोहरे का अनुमान लगाया था, जो सच साबित होता दिख रहा है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज भीषण कोहरा है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

क्या है यूपी का हाल

यूपी के जिन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया गया है, उनमें प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली, सोनभद्र, ललितपुर, कानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, चंदौली और बाराबंकी शामिल हैं. मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है.

