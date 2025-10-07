कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Kal Ka Mausam: पिछले 2 दिनों में मौसम में बदलाव के साथ ही कल भी बारिश की संभावना है. इसके साथ ही ठंडी हवाएं तापमान को 4 से 5 डिग्री सेल्सियम तक नीचे गिरा सकती हैं.
Tomorrow Weather Forecast 8 Oct 2025: एक बार फिर से मानसून ने वापसी कर दी है. इसके चलते दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और बिहार तक के मौसम का हाल बदल गया है. बुधवार यानी कल भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी राज्यों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. इसके साथ ही तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की वजह बन सकता है.
IMD के अनुसार, बुधवार को दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरा रहेगा. हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलेगी. मौसम विभाग ने बताया कि कल यानी 8 अक्टूबर से अगले दो दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा.
कल यानी 8 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तरप्रदेश और 9 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा रहेगी. हालांकि इसके बाद बारिश का यह दौर थम जाएगा.हालांकि इससे तापमान गिर जाएगा. साथ ही ठंडी हवाएं चलेंगी, जो सर्दी आने का एहसास दिला सकती हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर के अनुसार उत्तराखंड में निम्न दबाव बनने के कारण कल तक तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है.
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश की संभावना को देखते हुए ट्रैकिंग को रोक दिया गया है. चमोली में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके चलते प्रशासन ने ट्रैकिंग रोकने का कदम उठाया है.
