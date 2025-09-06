Weather Report: दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर चेतावनी, जानें हिमाचल, उत्तराखंड समेत किन शहरों में कैसा रहेगा मौसम

Delhi Weather Update: इन दिनों देशभर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं. चलिए जानते हैं आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत का मौसम कैसा रहेगा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है. आईएमडी के अनुसार, 6 सितंबर को दिल्ली में भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में बारिश और मौसम को लेकर अलर्ट है. इन दिनों उत्तर भारत के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं ऐसे में मौसम विभाग का मौसम को लेकर अलर्ट जारी करना टेंशन भरा हो सकता है.

हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा का मौसम

अभी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर कश्मीर तक जल प्रलय देखने को मिल रही है. लोगों की जीवन कठिन हो गया है. पंजाब में आज बारिश से राहत होगी और हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है. उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत मिल सकती है. उत्तर प्रदेश के यूपी के आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी, बस्ती, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, हरदोई, कन्नौज, मथुरा, पीलीभीत शहरों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं. बिहार में बारिश की संभावना न के बराबर है.

कैसा रहेगा देशभर में मौसम

उत्तर भारत के साथ ही पूरे देश के मौसम का हाल कुछ इस प्रकार रहेगा. राजस्थान और गुजरात में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है.बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भारी वर्षा होने की संभावना है. नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश के हालात बन सकते हैं. दक्षिण भारत में केरल और माहे में बारिश की संभावना है.

दिल्ली में बाढ़ का खतरा

दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है. ऐसे में दिल्ली में यमुना के नजदीक के नीचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है. यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है. जल स्तर के बढ़ने के कारण दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं.

