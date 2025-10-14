Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में जल्द होगी ठंड की एंट्री, जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
भारत
उत्तर भारत में ठंडी हवाओं की शुरुआत के साथ ही ठंड मौसम का हाल बदलने लगा है. दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान नीचे गिर रहा है. वहीं दिवाली खत्म होने के साथ ही जल्द उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की एंट्री हो जाएगी. हालांकि इसबीच अगले एक हफ्ते तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इसबीच तापमान जरूर गिरेगा.
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहेगा. इसके साथ ही अगले कुछ ही दिनों तापमान तेजी से नीचे गिरेगा. इस समय अधिकतम तापमान 30 से 31°C और रात का न्यूनतम तापमान 18 से 19°C तक पहुंच गया है. आने वाले दिनों में दिन और रात के दोनों ही तापमान तेजी से नीचे गिरेंगे. वहीं दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना है. बारिश के साथ ही तापमान नीचे पहुंच जाएगा, जिसके बाद कड़ाके की ठंड शुरू होगी.
दिल्ली एनसीआर में सर्दी की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ने लगेगा. इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे तक 189 दर्ज किया गया. यह मध्यम श्रेणी में आता है.
वहीं उत्तरी भारत की जगह अब दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है. आने वाले दिनों में तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में 14 से 18 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है. वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक इस क्षेत्र में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं 14 और 15 अक्टूबर के बीच छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भ, ओडिशा, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है.
