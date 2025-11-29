FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मेरठ में मुस्लिम के मकान खरीदने पर बवाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

सीधे OTT पर रिलीज होगी राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर 'साली मोहब्बत', जानें कब और कहां देख सकेंगे आप?

सीधे OTT पर रिलीज होगी राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर 'साली मोहब्बत', जानें कब और कहां देख सकेंगे आप?

सूरज की चमक से डगमगा रहा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम! जानें एयरबस ने अपने 6000 प्लेन क्यों बुलाए वापस?

सूरज की चमक से डगमगा रहा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम! जानें एयरबस ने अपने 6000 प्लेन क्यों बुलाए वापस?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे

Homeभारत

भारत

Weather Update: कोहरा, शीत लहर, ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें, 1 दिसंबर से 7 डिग्री की होगी रातें, जानिए आज के मौसम का हाल

Weather Update: दिल्लीवालों को अब सावधान होने की जरूरत है. दरअसल मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 1 दिसंबर से ठंड बढ़ने वाली है. ऐसे में प्रदूषण के साथ अब कोहरा और शीतलहर का भी प्रकोप झेलना पड़ेगा. आइए जानते है कि देशभर के मौसम का हाल

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 29, 2025, 07:02 AM IST

Weather Update: कोहरा, शीत लहर, ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें, 1 दिसंबर से 7 डिग्री की होगी रातें, जानिए आज के मौसम का हाल

Weather Update

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Weather Update: नवंबर का महीना लगभग समाप्त हो चुका है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अब दिसंबर में कोहरा और शीतलहर देखने को मिलेगी. दिल्लीवालों अब सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि प्रदूषण के साथ-साथ अब दिल्ली में ठंड का कहर भी बरसेगा. लंबे इंतजार के बाद अब जमा देने वाली सर्दी पड़ने वाली है. दिल्ली एनसीआर में नवंबर का महीना भले ही दिन के वक्त उतना ठंडा नहीं रहा हो, लेकिन रातों ने कड़ाके की सर्दी का एहसास करा दिया. 

दिल्ली में बढ़ने वाली है सर्दी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल हवाएं 11 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार से चल रही हैं. हवा में बढ़ोतरी होने का अभी कोई भी पूर्वानुमान नजर नहीं आ रहा है. इसके अलावा 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच मौसम में बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है. 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. यानी दिन के वक्त भी सर्दी का एहसास हो सकता है. वहीं रात के समय तापमान गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच सकता है. सुबह के वक्त हल्का कोहरा रह सकता है. धूप हल्की हो सकती है.

कैसा रहेगा यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है. इटावा में सबसे कम 7.4℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. जबकि मेरठ में 7.5℃, बाराबंकी में 8℃, बरेली में 8℃ और मुजफ्फरनगर में भी 8℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि 29 और 30 नवंबर को मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान सुवह के समय हल्का कोहरा छाने की संभावना है. अनुमान है कि 30 नवंबर को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. जबकि 1 दिसंबर को भी मौसम इसी तरह रहेगा. मौसम विभाग का मानना है कि 3 दिसंबर तक मौसम एकदम साफ रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
MORE
Advertisement