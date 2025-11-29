Weather Update: कोहरा, शीत लहर, ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें, 1 दिसंबर से 7 डिग्री की होगी रातें, जानिए आज के मौसम का हाल

Weather Update: दिल्लीवालों को अब सावधान होने की जरूरत है. दरअसल मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 1 दिसंबर से ठंड बढ़ने वाली है. ऐसे में प्रदूषण के साथ अब कोहरा और शीतलहर का भी प्रकोप झेलना पड़ेगा. आइए जानते है कि देशभर के मौसम का हाल

Weather Update: नवंबर का महीना लगभग समाप्त हो चुका है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अब दिसंबर में कोहरा और शीतलहर देखने को मिलेगी. दिल्लीवालों अब सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि प्रदूषण के साथ-साथ अब दिल्ली में ठंड का कहर भी बरसेगा. लंबे इंतजार के बाद अब जमा देने वाली सर्दी पड़ने वाली है. दिल्ली एनसीआर में नवंबर का महीना भले ही दिन के वक्त उतना ठंडा नहीं रहा हो, लेकिन रातों ने कड़ाके की सर्दी का एहसास करा दिया.

दिल्ली में बढ़ने वाली है सर्दी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल हवाएं 11 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार से चल रही हैं. हवा में बढ़ोतरी होने का अभी कोई भी पूर्वानुमान नजर नहीं आ रहा है. इसके अलावा 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच मौसम में बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है. 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. यानी दिन के वक्त भी सर्दी का एहसास हो सकता है. वहीं रात के समय तापमान गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच सकता है. सुबह के वक्त हल्का कोहरा रह सकता है. धूप हल्की हो सकती है.

कैसा रहेगा यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है. इटावा में सबसे कम 7.4℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. जबकि मेरठ में 7.5℃, बाराबंकी में 8℃, बरेली में 8℃ और मुजफ्फरनगर में भी 8℃ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि 29 और 30 नवंबर को मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान सुवह के समय हल्का कोहरा छाने की संभावना है. अनुमान है कि 30 नवंबर को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. जबकि 1 दिसंबर को भी मौसम इसी तरह रहेगा. मौसम विभाग का मानना है कि 3 दिसंबर तक मौसम एकदम साफ रहेगा.

